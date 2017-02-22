10 главных мыслей о белорусском ИТ от директора ПВТ

Про ИТ в Беларуси сказано уже достаточно много - на конференциях, интервью и образовательных курсах. Но куда интереснее послушать человека, который занимает центральное место в сфере ИТ нашей страны. Валерий Цепкало - глава Парка высоких технологий - ответил на вопросы интересующихся о настоящем и будущем этой отрасли в масштабах Беларуси. Диалог с аудиторией получился весьма занятным: самые интересные мысли Валерия Вильямовича мы выделили в нашем материале.

Об идее создания ПВТ

Идея создания ПВТ пришла Валерию после посещения Кремниевой долины. Правда, там он выступал с позиции не IT-специалиста: в Америке Валерий Цепкало работал в должности посла РБ в США и Мексике. Отметив, что в Долине работает большое количество сотрудников стран СНГ, он решил сдержать отток специалистов из страны путем создания аналогичной структуры. Однако государство тогда отнеслось к идее с большой долей скептицизма.

Когда я озвучил свое предложение, в правительстве меня посчитали немного фантазером. Мол, как ты собираешься в этой стране создавать Кремниевую долину? Белорусы ничем не отличаются от немцев или британцев. Главное - создать правильную экосистему. Что у нас и получилось.

О Кремниевой долине и Беларуси

Валерий Вильямович с удовольствием затронул тему своего прошлого опыта. Поработать ему довелось в двух странах: Финляндии и Америке. Первая запомнилась отвратительным климатом - первый раз в году солнечная погода появилась в середине мая. Но финны смотрят на ситуацию под другим углом, уверяя, что в такое ненастье все сотрудники сидят в офисе и работают, не отвлекаясь на погоду.

В Кремниевой долине не могло быть проблем с погодой - там на передний план вышли те самые международные отношения. Здесь есть чем гордиться: за прошлый год экспорт в США у Парка превысил 400 миллионов долларов.

Когда я еще работал в Кремниевой долине, я и подумать не мог, что у нашей страны эта цифра перевалит за пару миллионов. А сейчас ПВТ дает две трети всего национального экспорта продукции в США. Все остальные отрасли экспорта в Америку занимают чуть более тридцати процентов. Это то, чем мы гордимся.

О возрасте

Вопроса о том, в каком возрасте поздно становиться айтишником, избежать не удалось. Валерий вспомнил историю о Рэе Кроке - сыне чешских эмигрантов, который до 52 лет торговал миксерами, а после создал империю McDonalds.

В любом возрасте можно начать заниматься новым делом, а затем добиться колоссальных успехов. В IT-бизнесе принято считать, что молодежь доминирует. Это действительно так: наши директора считают, что наиболее эффективно программировать можно лет эдак до сорока. После уже нужно управлять процессами. Но, как и в случае с Кроком, если у вас достаточно характера и настойчивости, то все получится.

О любви к работе

Валерий Цепкало уверен, что очень важно, чтобы человек “горел” в этой сфере, а не просто пришел в IT, потому что “надо”. Немаловажно то, что банальная удача иногда преподносится как талант.

Если говорить о Цукерберге, то был ли у него талант? Или просто удача? Помню, как на одной из конференций выступал вице-президент Facebook. Он много говорил о талантах Марка в области социологии и психологии. Но мне кажется, что эти факторы вторичны. За примерами далеко ходить не нужно. Давайте возьмем Виктора Кислого (исполнительный директор Wargaming - прим. ред.). Разве он стал талантливым бизнесменом только потому что был талантливым бизнесменом? Нет, он любил то, что делает, ему нравилось создавать игры. А каким образом World of Tanks начала приносить деньги - это другой вопрос, там ему уже начали советовать.

О монетизации

Валерий уверен, что в сфере IT вообще нужно забыть о мгновенной монетизации. В первую очередь нужно ответить на два вопроса - нужно ли это кому-нибудь в социальном плане и является ли это чем-то новым в плане технологий.

Это может быть даже чем-то забавным, вроде Prisma или MSQRD. Но это новая технология, создание того, чего ранее не было. Какая монетизация у MSQRD? Даже у Viber нет никакой монетизации - функция Viber Out не может покрыть затраты на разработку и поддержку. Авторы просто создали что-то новое - Skype для мобильных телефонов, который позже продали за 900 миллионов долларов без какой-либо внятной бизнес-модели.

О трендах

Говоря о нынешних трендах, Валерий затронул тему видеоигр.

“Раньше мы думали о том, как поесть. Сейчас - о том, как “не поесть”. Люди обеспокоены физической формой и диетами. Базовые потребности мы удовлетворили, поэтому все больше и больше людей начинают уходить в общение при помощи мессенджеров и социальных сетей. И, разумеется, в игры. Можно долго говорить о том, хорошо это или плохо. Но, мне кажется, что к технологиям с точки зрения морализаторства подходить нельзя. Это - феномен, который люди используют для того, чтобы зарабатывать деньги.

О том, что важно

Что ценится на рынке?

Информация - нефть XXI века. Значение нефти постоянно падает. Самая банальная причина кризиса Беларуси в том, что структура ее экономики заточена на российский рынок - на него приходится около 60% экспорта. В свою очередь структура российской экономики - это 90% экспорт сырья: нефть, золото, никель, металлы. Цена на эти продукты упала потому, что все начали активно переходить на альтернативные источники энергии. А вот информация - основной тренд этого века.

Об актуальности технологий

Несмотря на то, что информация находится на пике своей популярности, немаловажным фактором является актуальность технологий.

Когда я начинал работать в Финляндии, там появилась компания Nokia. Через некоторое время (в 2005 году) они занимали почти 50% мирового рынка мобильных телефонов. А что сейчас? Менее одного процента. Давайте посмотрим, что происходило с velcom. Ее продали за миллиард долларов Austria Telecom, рыночная капитализация которого на тот момент была 16 миллиардов. Сейчас Austria Telecom стоит всего три миллиарда. Это произошло из-за того, что люди перестали использовать стандарт мобильной телефонии. Меняются технологии - на смену GSM пришли мессенджеры, особенно для звонков за границу.

О будущем

Один из самых популярных вопросов, который задают Валерию, касается будущего ИТ в Беларуси.

Я оптимист, поэтому считаю, что 10-11 лет назад, когда мы только начали, было гораздо сложнее. Тогда еще не было индустрии, которая доказала свою эффективность. Сегодня все говорят о том, что в IT наиболее льготная система налогообложения. Отчасти это так, но, например, у предпринимателей она еще более упрощена. Если исходить из той логики, что в конце каждого финансового года ПВТ выписывает государству некий чек, то каждый сотрудник Парка выплачивает в среднем в четыре раза больше, чем работник среднего белорусского предприятия. Для государства это очень выгодно, так что в ближайшем будущем ничего кардинально не изменится.

О цифрах

ПВТ сейчас насчитывает 27300 человек. По концентрации айтишников на квадратный километр - это очень серьезная цифра.