Преемники ICQ: выбираем современный функциональный мессенджер

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Различные мессенджеры бурно ворвались в нашу повседневную жизнь, практически полностью затмив популярные некогда SMS-сообщения. Такие программы действительно являются более удобными, практичными и выгодными в плане экономии средств. А с каждым годом данные приложения не только становятся совершеннее, но и расширяют свой функционал. Например, появляется возможность не просто переписываться с собеседниками, а также звонить им, обмениваться файлами, выражать эмоции с помощью стикеров и смайлов.

Пользователи могут создавать групповой чат, в котором общаются несколько человек, запускать игры, использовать видеосвязь и многое другое. Получается, что мессенджеры способны с легкостью заменить самые разные сервисы. Более того, так как подобные программы используют для связи интернет-трафик, то непринужденное общение с друзьями и родственниками обойдется в сущие копейки. И совсем неважно, что вы находитесь в Беларуси, а ваш собеседник – в Австралии.

Но как выбрать мессенджер, который не подведет? Конечно же, нет ничего идеального, но мы постарались отобрать только самые популярные и качественные клиенты для обмена сообщениями.

 

Skype

Что касается Skype, то это один из самых первых мессенджеров, который разрабатывался для звонков. Его устанавливали еще в те времена, когда базирующиеся на Windows Mobile коммуникаторы пользовались огромной популярностью. Сейчас при помощи Skype есть возможность звонить не только на мобильные номера, но и на городские телефоны (за определенную плату), обмениваться текстовыми сообщениями, записывать голосовые послания, настраивать уведомления, менять статусы и темы. Есть поддержка видеочата до 25 человек.

А вот групповой текстовый чат поддерживает уже до 300 пользователей. Выражать эмоции дозволяется благодаря смайликам, но модных нынче стикеров тут пока нет. Как и положено современным мессенджерам, деньги взимаются исключительно за звонки на городские и мобильные номера, а также за некоторые дополнительные функции. Все остальное – бесплатно. Если вы используете Skype впервые, то приложение предложит провести краткий и полезный инструктаж, чтобы можно было моментально освоить главные функции.

К сожалению, регулярные обновления так и не смогли сделать приложение по-настоящему быстрым. Также пользователи жалуются на ошибки при подключении. Да и занимает Skype относительно много памяти. Но великолепная универсальность и обширная клиентская база помогает мессенджеру оставаться на волне популярности. Доля абонентов во всем мире – около 38%.

Плюсы:

  • Групповые звонки
  • Хорошее качество голосовой связи
  • Функция Skype Out

Минусы:

  • Невысокая скорость работы
  • Периодические ошибки подключения
  • Занимает много памяти
  • Повышенный расход трафика

 

WhatsApp

Не так давно WhatsApp сумел преодолеть гроссмейстерскую отметку в 1 миллиард пользователей, которые устанавливали данный мессенджер себе на различные электронные устройства. На данный момент это самый востребованный клиент для обмена сообщениями в мире. Если раньше за его использование приходилось платить символическую сумму, то сейчас он является полностью бесплатным.

Мессенджер имеет минималистичный дизайн, а также позволяет обмениваться файлами, использовать видеосвязь, делиться своим местоположением, рассылать сообщения сразу нескольким контактам, управлять обоями, добавлять смайлики и эффектные анимации, записывать голосовые послания и, конечно же, работать с текстовыми сообщениями. Присутствует полезная функция экономии трафика.

Программа берет деньги только за звонки на стационарные и мобильные номера. Что касается установки, то она происходит мгновенно. Достаточно скачать мессенджер, чтобы он создал аккаунт, привязывающийся к номеру телефона. Причем все контакты из телефонной книги будут добавлены автоматически, что весьма удобно. Доля абонентов – около 69%.

Плюсы:

  • Очень простые установка и синхронизация
  • Приятный внешний вид
  • Функция экономии трафика

Минусы:

  • Нет групповых звонков

 

Viber

Израильско-белорусское чудо в лице Viber разрабатывалось как конкурент для Skype. А востребованным данный мессенджер стал благодаря простоте и удобству. Это действительно легкий и быстрый клиент, который сразу же начал забирать клиентов у своего прямого конкурента. Со временем Viber стал очень функциональным приложением.

С его непосредственной помощью можно использовать видеозвонки, обмениваться текстовыми сообщениями, общаться в групповых чатах (до 200 человек), ставить лайки сообщениям,  изменять аватар, обмениваться файлами, а также за дополнительную плату звонить на городские или мобильные номера. Есть возможность просматривать паблик-аккаунты различных звезд и организаций, подписываться на них. Viber поддерживает около 30 языков, а наличие разнообразных смайликов и стикеров существенно разнообразит повседневное общение.

Данный мессенджер стал настоящей платформой для развлечений! Слабых сторон у него практически нет. Возможно, кому-то может показаться чрезмерным количество всевозможных функций и настроек. Доля абонентов – около 46%.

Плюсы:

  • Высокая скорость работы
  • Разнообразные настройки и функции
  • Viber Out
  • Паблик-аккаунты

Минусы:

  • Посредственное качество голосовой связи
  • Отсутствие групповых звонков

 

Telegram

Стремительное распространение Telegram по всему миру вполне объяснимо. Это чуть ли не самый безопасный мессенджер, получивший надежные протоколы шифрования. Все пользовательские данные хранятся исключительно в «облаке» Telegram, а расшифровка производится на самих устройствах. Поэтому в бизнес-среде программа стала использоваться наиболее активно.

На отечественных же просторах он стал широко известен благодаря Павлу Дурову, который не только создал в свое время суперпопулярную социальную сеть VKontakte, но и стал автором этого приложения. Telegram позволяет создавать свои группы, каналы и защищенные чаты, обмениваться файлами, отправлять и принимать сообщения, посылать и прослушивать голосовые заметки.

Также можно использовать голосовые звонки. Это очень молодой мессенджер, причем быстрорастущий. Поэтому новые функции тут появляются достаточно регулярно. Имеется простой и лаконичный дизайн, который больше понравится деловым людям. Доля абонентов – около 8%.

Плюсы:

  • Высокая безопасность
  • Строгий дизайн
  • Легкий и быстрый клиент
  • Отличное качество связи

Минусы:

  • Нет групповых звонков

 

Google Duo

Прогрессивный мессенджер Google Duo пока не может похвастаться серьезными достижениями, но с каждым годом наверняка будет набирать обороты. Это очень молодое приложение, отличающееся минимальным количеством настроек, а также предельной аскетичностью. Главная его особенность – отсутствие текстовых сообщений. Зато есть голосовая и видеосвязь, переключаться между которыми проще простого. Практически наверняка Google и дальше будет стараться развивать данный сервис.

Плюсы:

  • Предельно простое управление
  • Возможность увидеть изображение с камеры еще до ответа
  • Режим экономии трафика

Минусы:

  • Нет текстовых сообщений
  • Отсутствует клиент для ПК и ноутбуков

 

Facebook Messenger

Так как Facebook Messenger является частью крупнейшей социальной сети на Земле, то популярность ему была обеспечена еще на ранних стадиях. Хоть он и занимает много места, а также отличается повышенным потреблением энергии, но сервис в любом случае станет незаменимым для активных пользователей Facebook.

Плюсы:

  • Огромная база пользователей
  • Наличие групповых звонков
  • Качественная и стабильная связь

Минусы:

  • Потребляет много энергии и ресурсов
  • Занимает большой объем памяти

Конечно же, это далеко не весь список доступных мессенджеров. Наверняка есть пользователи, которые до сих пор предпочитают старую-добрую «аську», либо же какие-то другие инструменты для общения. При этом именно вышеописанные приложения пользуются на данный момент максимальной популярностью. А вот конечный выбор остается исключительно за пользователем.

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Опубликовал: AlexZ,

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Комментарии

Аватар пользователя Anunnaki

Anunnaki

Почти 3 часа ночи... В ICQ 9 человек On-line. В листе 33 активных записи.

Аватар пользователя mike

mike

Это ж каким надо быть дубом, чтобы не знать об этих мессенджерах. От оценки  статьи ПОКА воздержусь. smiley Посмотрю на реакцию других пользователей ""Вестей".smiley

Аватар пользователя mike

mike

GG у белорусов не популярен. А зря.

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