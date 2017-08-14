Преемники ICQ: выбираем современный функциональный мессенджер

Различные мессенджеры бурно ворвались в нашу повседневную жизнь, практически полностью затмив популярные некогда SMS-сообщения. Такие программы действительно являются более удобными, практичными и выгодными в плане экономии средств. А с каждым годом данные приложения не только становятся совершеннее, но и расширяют свой функционал. Например, появляется возможность не просто переписываться с собеседниками, а также звонить им, обмениваться файлами, выражать эмоции с помощью стикеров и смайлов.

Пользователи могут создавать групповой чат, в котором общаются несколько человек, запускать игры, использовать видеосвязь и многое другое. Получается, что мессенджеры способны с легкостью заменить самые разные сервисы. Более того, так как подобные программы используют для связи интернет-трафик, то непринужденное общение с друзьями и родственниками обойдется в сущие копейки. И совсем неважно, что вы находитесь в Беларуси, а ваш собеседник – в Австралии.

Но как выбрать мессенджер, который не подведет? Конечно же, нет ничего идеального, но мы постарались отобрать только самые популярные и качественные клиенты для обмена сообщениями.

Skype

Что касается Skype, то это один из самых первых мессенджеров, который разрабатывался для звонков. Его устанавливали еще в те времена, когда базирующиеся на Windows Mobile коммуникаторы пользовались огромной популярностью. Сейчас при помощи Skype есть возможность звонить не только на мобильные номера, но и на городские телефоны (за определенную плату), обмениваться текстовыми сообщениями, записывать голосовые послания, настраивать уведомления, менять статусы и темы. Есть поддержка видеочата до 25 человек.

А вот групповой текстовый чат поддерживает уже до 300 пользователей. Выражать эмоции дозволяется благодаря смайликам, но модных нынче стикеров тут пока нет. Как и положено современным мессенджерам, деньги взимаются исключительно за звонки на городские и мобильные номера, а также за некоторые дополнительные функции. Все остальное – бесплатно. Если вы используете Skype впервые, то приложение предложит провести краткий и полезный инструктаж, чтобы можно было моментально освоить главные функции.

К сожалению, регулярные обновления так и не смогли сделать приложение по-настоящему быстрым. Также пользователи жалуются на ошибки при подключении. Да и занимает Skype относительно много памяти. Но великолепная универсальность и обширная клиентская база помогает мессенджеру оставаться на волне популярности. Доля абонентов во всем мире – около 38%.

Плюсы:

Групповые звонки

Хорошее качество голосовой связи

Функция Skype Out

Минусы:

Невысокая скорость работы

Периодические ошибки подключения

Занимает много памяти

Повышенный расход трафика

WhatsApp

Не так давно WhatsApp сумел преодолеть гроссмейстерскую отметку в 1 миллиард пользователей, которые устанавливали данный мессенджер себе на различные электронные устройства. На данный момент это самый востребованный клиент для обмена сообщениями в мире. Если раньше за его использование приходилось платить символическую сумму, то сейчас он является полностью бесплатным.

Мессенджер имеет минималистичный дизайн, а также позволяет обмениваться файлами, использовать видеосвязь, делиться своим местоположением, рассылать сообщения сразу нескольким контактам, управлять обоями, добавлять смайлики и эффектные анимации, записывать голосовые послания и, конечно же, работать с текстовыми сообщениями. Присутствует полезная функция экономии трафика.

Программа берет деньги только за звонки на стационарные и мобильные номера. Что касается установки, то она происходит мгновенно. Достаточно скачать мессенджер, чтобы он создал аккаунт, привязывающийся к номеру телефона. Причем все контакты из телефонной книги будут добавлены автоматически, что весьма удобно. Доля абонентов – около 69%.

Плюсы:

Очень простые установка и синхронизация

Приятный внешний вид

Функция экономии трафика

Минусы:

Нет групповых звонков

Viber

Израильско-белорусское чудо в лице Viber разрабатывалось как конкурент для Skype. А востребованным данный мессенджер стал благодаря простоте и удобству. Это действительно легкий и быстрый клиент, который сразу же начал забирать клиентов у своего прямого конкурента. Со временем Viber стал очень функциональным приложением.

С его непосредственной помощью можно использовать видеозвонки, обмениваться текстовыми сообщениями, общаться в групповых чатах (до 200 человек), ставить лайки сообщениям, изменять аватар, обмениваться файлами, а также за дополнительную плату звонить на городские или мобильные номера. Есть возможность просматривать паблик-аккаунты различных звезд и организаций, подписываться на них. Viber поддерживает около 30 языков, а наличие разнообразных смайликов и стикеров существенно разнообразит повседневное общение.

Данный мессенджер стал настоящей платформой для развлечений! Слабых сторон у него практически нет. Возможно, кому-то может показаться чрезмерным количество всевозможных функций и настроек. Доля абонентов – около 46%.

Плюсы:

Высокая скорость работы

Разнообразные настройки и функции

Viber Out

Паблик-аккаунты

Минусы:

Посредственное качество голосовой связи

Отсутствие групповых звонков

Telegram

Стремительное распространение Telegram по всему миру вполне объяснимо. Это чуть ли не самый безопасный мессенджер, получивший надежные протоколы шифрования. Все пользовательские данные хранятся исключительно в «облаке» Telegram, а расшифровка производится на самих устройствах. Поэтому в бизнес-среде программа стала использоваться наиболее активно.

На отечественных же просторах он стал широко известен благодаря Павлу Дурову, который не только создал в свое время суперпопулярную социальную сеть VKontakte, но и стал автором этого приложения. Telegram позволяет создавать свои группы, каналы и защищенные чаты, обмениваться файлами, отправлять и принимать сообщения, посылать и прослушивать голосовые заметки.

Также можно использовать голосовые звонки. Это очень молодой мессенджер, причем быстрорастущий. Поэтому новые функции тут появляются достаточно регулярно. Имеется простой и лаконичный дизайн, который больше понравится деловым людям. Доля абонентов – около 8%.

Плюсы:

Высокая безопасность

Строгий дизайн

Легкий и быстрый клиент

Отличное качество связи

Минусы:

Нет групповых звонков

Google Duo

Прогрессивный мессенджер Google Duo пока не может похвастаться серьезными достижениями, но с каждым годом наверняка будет набирать обороты. Это очень молодое приложение, отличающееся минимальным количеством настроек, а также предельной аскетичностью. Главная его особенность – отсутствие текстовых сообщений. Зато есть голосовая и видеосвязь, переключаться между которыми проще простого. Практически наверняка Google и дальше будет стараться развивать данный сервис.

Плюсы:

Предельно простое управление

Возможность увидеть изображение с камеры еще до ответа

Режим экономии трафика

Минусы:

Нет текстовых сообщений

Отсутствует клиент для ПК и ноутбуков

Facebook Messenger

Так как Facebook Messenger является частью крупнейшей социальной сети на Земле, то популярность ему была обеспечена еще на ранних стадиях. Хоть он и занимает много места, а также отличается повышенным потреблением энергии, но сервис в любом случае станет незаменимым для активных пользователей Facebook.

Плюсы:

Огромная база пользователей

Наличие групповых звонков

Качественная и стабильная связь

Минусы:

Потребляет много энергии и ресурсов

Занимает большой объем памяти

Конечно же, это далеко не весь список доступных мессенджеров. Наверняка есть пользователи, которые до сих пор предпочитают старую-добрую «аську», либо же какие-то другие инструменты для общения. При этом именно вышеописанные приложения пользуются на данный момент максимальной популярностью. А вот конечный выбор остается исключительно за пользователем.