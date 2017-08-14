Преемники ICQ: выбираем современный функциональный мессенджер

Различные мессенджеры бурно ворвались в нашу повседневную жизнь, практически полностью затмив популярные некогда SMS-сообщения. Такие программы действительно являются более удобными, практичными и выгодными в плане экономии средств. А с каждым годом данные приложения не только становятся совершеннее, но и расширяют свой функционал. Например, появляется возможность не просто переписываться с собеседниками, а также звонить им, обмениваться файлами, выражать эмоции с помощью стикеров и смайлов.
Пользователи могут создавать групповой чат, в котором общаются несколько человек, запускать игры, использовать видеосвязь и многое другое. Получается, что мессенджеры способны с легкостью заменить самые разные сервисы. Более того, так как подобные программы используют для связи интернет-трафик, то непринужденное общение с друзьями и родственниками обойдется в сущие копейки. И совсем неважно, что вы находитесь в Беларуси, а ваш собеседник – в Австралии.
Но как выбрать мессенджер, который не подведет? Конечно же, нет ничего идеального, но мы постарались отобрать только самые популярные и качественные клиенты для обмена сообщениями.
Skype
Что касается Skype, то это один из самых первых мессенджеров, который разрабатывался для звонков. Его устанавливали еще в те времена, когда базирующиеся на Windows Mobile коммуникаторы пользовались огромной популярностью. Сейчас при помощи Skype есть возможность звонить не только на мобильные номера, но и на городские телефоны (за определенную плату), обмениваться текстовыми сообщениями, записывать голосовые послания, настраивать уведомления, менять статусы и темы. Есть поддержка видеочата до 25 человек.
А вот групповой текстовый чат поддерживает уже до 300 пользователей. Выражать эмоции дозволяется благодаря смайликам, но модных нынче стикеров тут пока нет. Как и положено современным мессенджерам, деньги взимаются исключительно за звонки на городские и мобильные номера, а также за некоторые дополнительные функции. Все остальное – бесплатно. Если вы используете Skype впервые, то приложение предложит провести краткий и полезный инструктаж, чтобы можно было моментально освоить главные функции.
К сожалению, регулярные обновления так и не смогли сделать приложение по-настоящему быстрым. Также пользователи жалуются на ошибки при подключении. Да и занимает Skype относительно много памяти. Но великолепная универсальность и обширная клиентская база помогает мессенджеру оставаться на волне популярности. Доля абонентов во всем мире – около 38%.
Плюсы:
- Групповые звонки
- Хорошее качество голосовой связи
- Функция Skype Out
Минусы:
- Невысокая скорость работы
- Периодические ошибки подключения
- Занимает много памяти
- Повышенный расход трафика
Не так давно WhatsApp сумел преодолеть гроссмейстерскую отметку в 1 миллиард пользователей, которые устанавливали данный мессенджер себе на различные электронные устройства. На данный момент это самый востребованный клиент для обмена сообщениями в мире. Если раньше за его использование приходилось платить символическую сумму, то сейчас он является полностью бесплатным.
Мессенджер имеет минималистичный дизайн, а также позволяет обмениваться файлами, использовать видеосвязь, делиться своим местоположением, рассылать сообщения сразу нескольким контактам, управлять обоями, добавлять смайлики и эффектные анимации, записывать голосовые послания и, конечно же, работать с текстовыми сообщениями. Присутствует полезная функция экономии трафика.
Программа берет деньги только за звонки на стационарные и мобильные номера. Что касается установки, то она происходит мгновенно. Достаточно скачать мессенджер, чтобы он создал аккаунт, привязывающийся к номеру телефона. Причем все контакты из телефонной книги будут добавлены автоматически, что весьма удобно. Доля абонентов – около 69%.
Плюсы:
- Очень простые установка и синхронизация
- Приятный внешний вид
- Функция экономии трафика
Минусы:
- Нет групповых звонков
Viber
Израильско-белорусское чудо в лице Viber разрабатывалось как конкурент для Skype. А востребованным данный мессенджер стал благодаря простоте и удобству. Это действительно легкий и быстрый клиент, который сразу же начал забирать клиентов у своего прямого конкурента. Со временем Viber стал очень функциональным приложением.
С его непосредственной помощью можно использовать видеозвонки, обмениваться текстовыми сообщениями, общаться в групповых чатах (до 200 человек), ставить лайки сообщениям, изменять аватар, обмениваться файлами, а также за дополнительную плату звонить на городские или мобильные номера. Есть возможность просматривать паблик-аккаунты различных звезд и организаций, подписываться на них. Viber поддерживает около 30 языков, а наличие разнообразных смайликов и стикеров существенно разнообразит повседневное общение.
Данный мессенджер стал настоящей платформой для развлечений! Слабых сторон у него практически нет. Возможно, кому-то может показаться чрезмерным количество всевозможных функций и настроек. Доля абонентов – около 46%.
Плюсы:
- Высокая скорость работы
- Разнообразные настройки и функции
- Viber Out
- Паблик-аккаунты
Минусы:
- Посредственное качество голосовой связи
- Отсутствие групповых звонков
Telegram
Стремительное распространение Telegram по всему миру вполне объяснимо. Это чуть ли не самый безопасный мессенджер, получивший надежные протоколы шифрования. Все пользовательские данные хранятся исключительно в «облаке» Telegram, а расшифровка производится на самих устройствах. Поэтому в бизнес-среде программа стала использоваться наиболее активно.
На отечественных же просторах он стал широко известен благодаря Павлу Дурову, который не только создал в свое время суперпопулярную социальную сеть VKontakte, но и стал автором этого приложения. Telegram позволяет создавать свои группы, каналы и защищенные чаты, обмениваться файлами, отправлять и принимать сообщения, посылать и прослушивать голосовые заметки.
Также можно использовать голосовые звонки. Это очень молодой мессенджер, причем быстрорастущий. Поэтому новые функции тут появляются достаточно регулярно. Имеется простой и лаконичный дизайн, который больше понравится деловым людям. Доля абонентов – около 8%.
Плюсы:
- Высокая безопасность
- Строгий дизайн
- Легкий и быстрый клиент
- Отличное качество связи
Минусы:
- Нет групповых звонков
Google Duo
Прогрессивный мессенджер Google Duo пока не может похвастаться серьезными достижениями, но с каждым годом наверняка будет набирать обороты. Это очень молодое приложение, отличающееся минимальным количеством настроек, а также предельной аскетичностью. Главная его особенность – отсутствие текстовых сообщений. Зато есть голосовая и видеосвязь, переключаться между которыми проще простого. Практически наверняка Google и дальше будет стараться развивать данный сервис.
Плюсы:
- Предельно простое управление
- Возможность увидеть изображение с камеры еще до ответа
- Режим экономии трафика
Минусы:
- Нет текстовых сообщений
- Отсутствует клиент для ПК и ноутбуков
Facebook Messenger
Так как Facebook Messenger является частью крупнейшей социальной сети на Земле, то популярность ему была обеспечена еще на ранних стадиях. Хоть он и занимает много места, а также отличается повышенным потреблением энергии, но сервис в любом случае станет незаменимым для активных пользователей Facebook.
Плюсы:
- Огромная база пользователей
- Наличие групповых звонков
- Качественная и стабильная связь
Минусы:
- Потребляет много энергии и ресурсов
- Занимает большой объем памяти
Конечно же, это далеко не весь список доступных мессенджеров. Наверняка есть пользователи, которые до сих пор предпочитают старую-добрую «аську», либо же какие-то другие инструменты для общения. При этом именно вышеописанные приложения пользуются на данный момент максимальной популярностью. А вот конечный выбор остается исключительно за пользователем.
Комментарии
Почти 3 часа ночи... В ICQ 9 человек On-line. В листе 33 активных записи.
Это ж каким надо быть дубом, чтобы не знать об этих мессенджерах. От оценки статьи ПОКА воздержусь. Посмотрю на реакцию других пользователей ""Вестей".
GG у белорусов не популярен. А зря.
icq forever
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