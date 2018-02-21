Новый код биткоина получит полную поддержку SegWit

Технология Segregated Witness (SegWit) является особенной. И дело не только в том, что изменение кода биткоина сфокусировано на масштабировании сети или что SegWit открывает путь для нового уровня для технологии, делая биткоин быстрее и дешевле.



Наконец, активированный в августе прошлого года после нескольких месяцев споров, SegWit теперь стимулирует разработчиков к созданию более структурированной «тематической» версии для программного обеспечения, что является необычной разработкой для команды, стоящей за самой старой и самой ценной криптовалютной сетью в мире.



В большинстве случаев, когда Bitcoin Core вводит новые изменения в код криптовалюты, свободная группа разработчиков добровольцев просто объединяет разрозненные оптимизации. Но этот предстоящий выпуск кода, 0.16.0, шестнадцатый «основной релиз» с начала биткоина, немного отличается.



Начнется запуск в ближайшие дни, все обновления будут вращаться вокруг SegWit - с большей упором на упрощение отправки транзакций «в стиле SegWit» из кошелька программного обеспечения.



Итак, в то время как первый выпуск программного обеспечения SegWit состоял в том, чтобы убедиться, что сеть принимает новые правила, 0.16.0 - посвящено тому, чтобы пользователи могли воспользоваться преимуществами на практике.



Участник команды по улучшению Bitcoin Core Эндрю Чоу коротко сообщил:

Основное изменение - это добавление SegWit в кошелек, что позволяет пользователям легко создавать адреса SegWit.

SegWit изобилует

Чоу также объяснил, что функции SegWit были добавлены как в набор командной строки, так и в пользовательский интерфейс кошелька, поэтому и программисты, и обычные пользователи смогут его использовать.



Инженер из Chaincode Lab и разработчик Bitcoin Core Марко Фальке отметил, что, хотя можно было создавать адреса SegWit в предыдущих версиях кошельков, этот процесс был «довольно сложным» и «в основном скрытым».



Теперь, с запуском нового программного обеспечения, адреса SegWit будут установлены по умолчанию, что означает, что новые адреса автоматически совместимы с функцией масштабирования.



Версия 0.16.0 также является первой версией для поддержки «родных адресов SegWit», также называемых адресами bech32, которые принадлежат новому формату адресов, созданного пионерами Bitcoin Core Питером Вуиле и Грегом Максвеллом, которые более удобны для пользователей, чем старые типы адресов, и автоматически поддерживают SegWit.



По словам Фальке: «Это самая захватывающая часть релиза». Вместе с автоматическим созданием адресов SegWit пользователи кошелька должны получить более низкие комиссии и прогресс может иметь более широкие перспективы.



Разработчики Bitcoin Core впервые представил SegWit в ноябре 2016 года, и последующие дебаты побудили некоторых пользователей программного обеспечения поддержать конкурирующую криптовалюту - Bitcoin Cash. Сторонники Bitcoin Cash придерживаются той позиции, что более крупные блоки, в которых для транзакций выделяется больше места, являются ключом к снижению комиссий.



Согласно Чоу, одно из преимуществ формата адреса SegWit заключается в том, что комиссионные сократятся, хотя разработчик признает, что из-за новизны формата, большинство кошельков в настоящее время не поддерживают его.



Чоу также сказал, что другие части обновления дают пользователям больше гибкости при работе со своими кошельками. Например, пользователи могут хранить свои кошельки или закрытые ключи в стороннем каталоге данных, если они этого захотят.