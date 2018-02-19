В рейтинг лучших финтех-проектов от Forbes попали блокчейн-компании

Блокчейн неумолимо покоряет всё новые и новые вершины. В недавно составленном Forbes рейтинге 50-ти лучших проектов финтех-отрасли на блокчейн-компании пришлась немалая доля – 11 проектов, причем 5 из них пробились в столь многообещающий перечень впервые.

В частности, в числе лидеров оказался проект Chainalysis, используемый в американском налоговом ведомстве для идентификации транзакций в сети биткоин. Также в рейтинге оказались компании Xapo и Symbiont.

Представлены в рейтинге и производитель оборудования для майнинга Bitfury Group, и криптокошелёк Blockchain.info, и криптоплатформа Ripple. Также в рейтинг включены две криптобиржи Coinbase и ShapeShift, и финансовые стартапы Robinhood и Veem.

Стоит отметить, что это уже не первый рейтинг от Forbes, в котором представлены компании и личности, непосредственно связанные с криптоиндустрией.