Быки вернулись? Биткоин стремится к $11'000

По мере усиления бычьего движения, биткоин теперь претендует на преодоление отметки 11'000 долларов и даже может отправиться выше.



Успешно защитив уровень $9'300 на выходных на фоне низких объемов, криптовалюта подняла ставки и вчера поднялась до максимума в $10'443, согласно индексу цены биткоина. Рост был подкреплен 28% ростом объемов торгов, согласно CoinMarketCap.



Высокий уровень активности над ключевым психологическим уровнем, демонстрирует силу быков, поэтому неудивительно, что цена на подъеме. На момент написания биткоин (BTC) торгуется на уровне $10'743, согласно индексу CoinMarketCap.

Активность на отдельных рынках показывает, что инвесторы продолжают использовать Tether (USDT) для накопления биткоинов. Объем торгов в BTC/USDT на OKEx за последние 24 часа увеличился на 6,96%. Между тем объем торгов в паре с долларом США на Bitfinex (BTC / USD) увеличился на 6,61%.



По данным CoinMarketCap, криптовалюта выросла на 14% от минимумов, наблюдавшихся в минувшие выходные, и за последние 24 часа она набрала 8,2%.



Бычий сценарий продолжения: восходящий прорыв бокового канала сигнализирует о продолжении роста с минимума в $9'280, начавшегося в минувшие выходные. Кроме того, прорыв вверх поддерживается всплеском объема торгов. Таким образом, BTC может продолжить рост до $11'000.

Индекс относительной силы (RSI) указывает на перекупленность, поэтому BTC может консолидироваться, прежде чем продолжить восходящее движение.



Дневной график показывает, что BTC может создавать бычий шаблон разворота, известный как перевернутая голова и плечи. Сопротивление (шея) перевернутой фигуры находится на уровне $11'704.

Между тем, линия нисходящего тренда (проведенная с максимума 17 декабря и максимума 6 января) находится около $11'930, и к выходным она окажется у отметки $11'650. Закрытие дня (UTC) над линией тренда будет сигнализировать о долгосрочном бычьем развороте.

Убедительный прорыв выше линии сопротивления нисходящего тренда подтолкнул бы еженедельный RSI выше ключевого сопротивления 53.00, сигнализируя о возобновлении долговременной бычьей тенденции.

Обзор

Бычий сценарий: похоже, что сегодня биткоин протестирует $11'000 и может увеличить цену до $11'385 (10-недельная MA). Закрытие дня выше линии нисходящего тренда откроет возможность роста до $17'400.

Медвежий сценарий: отскок от 10-недельной MA, за которым последует быстрое падение ниже $9'280 (минимум 25 февраля), добавит доверия к медвежьему недельному RSI и спровоцирует распродажу до $8'000.