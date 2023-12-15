Tinkoff Mobile Meetup. Как прошла встреча мобильных разработчиков в Минске

23 ноября Тинькофф провел второй митап для мобильных разработчиков в Минске. Встреча прошла в формате оживленной беседы: с кейсами и вопросами участников. Спикеры поделились экспертностью в актуальных темах, а гости активно участвовали в дискуссии.

Что было в программе

· Андрей Зонов, ведущий iOS-разработчик Тинькофф, рассказал, как в Тинькофф эволюционировали подходы к автоматизированному тестированию мобильных приложений: к чему приводит злоупотребление UI-тестами и как мы пришли к пирамиде тестирования;

· Кирилл Розов, ведущий Android-разработчик Тинькофф, подготовил доклад об устройстве модели безопасности в Android: как устроены разрешения и как с ними лучше работать;

· Анна Жаркова, ведущий мобильный разработчик Usetech, рассказала про основные подходы к мобильной разработке: как ее упростить и ускорить с помощью кодогенерации средствами языков Swift и Kotlin.

Андрей, ведущий iOS-разработчик, рассказывает про автоматизацию тестирования в Тинькофф

На митап пришли больше 150 человек: мобильные разработчики iOS и Android, QA-инженеры, менеджеры.

Кирилл Розов, ведущий Android-разработчик в Тинькофф

«Нам важно собирать сообщество в хорошей атмосфере — чтобы участники могли увидеться, поговорить и завести полезные знакомства. Мы хотим возродить формат полноценных мероприятий с живым общением. В наших планах — продолжать делиться знаниями и помогать друг другу решать сложные задачи, не ограничиваясь онлайном».

Вклад Тинькофф в поддержку сообщества мобильных разработчиков не ограничивается митапами. В минском офисе компании проходят встречи Mobile Broadcast — комьюнити мобильных разработчиков, на которых участники обмениваются знаниями и обсуждают новости ИТ-мира. У сообщества есть чат в Телеграме, где публикуют анонсы событий. Чтобы попасть на следующую встречу, следите за новостями.

Встречи Mobile Broadcast в минском офисе Тинькофф: с каждой встречей количество участников растет

Все презентации с прошедшего митапа мы сохранили — их можно найти на странице ИТ-встречи. А чтобы не пропустить следующие события, следите за новостями на странице митапов Тинькофф или в нашем блоге.

А если хотите к нам в команду, заходите на сайт с вакансиями. До встречи на будущих митапах!