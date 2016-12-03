Несколько фактов о вирусах шифровальщиках

Атаки программного обеспечения вирусов-вымогателей обходится малым и средним компаниям в США в $75 миллиардов в год, что показывает средний ущерб в $8500 в час. …

• 95% опрошенных отметили что атаки вирусов-вымогателей случаются все чаще и чаще.

• 63% респондентов заявили, что атаки вирусов-вымогателей привели к угрожающему простою для бизнеса.

• Сумма выкупа в среднем составила от $500 до $2000.

• Вместе с тем 10% опрошенных заявили о сумме более $5000.

• 7% заявили, что оплата выкупа не привела к расшифровке данных.

• 40% сообщили о более чем 6 атаках в течение года, а 31% заявили о многократных атаках в течение одного дня.

• Согласно сообщениям ФБР, нападения вирусов-вымогателей только за первые три месяца 2016 года принесли злоумышленниками минимум 200 миллионов долларов. Таким образом, вполне вероятно, что к концу года их прибыль составит более 1 миллиарда долларов США.

Согласно исследованию Malwarebytes, за период с июня 2015 года по июнь 2016 почти 40% компаний были атакованы вирусами-вымогателями.

По данным «Лаборатории Касперского», за прошедший год программами-шифровальщиками были атакованы 38% российских компаний среднего и малого бизнеса.

12% организаций, ставших жертвами этой киберугрозы, так и не сумели восстановить доступ к значительной части ценных данных.

12% заплатили выкуп, требуемый киберпреступниками, несмотря на то что это не гарантирует возвращение файлов.