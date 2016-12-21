В Facebook Messenger добавлены групповые видеочаты

Разработчики мессенджера Facebook Messenger объявили о запуске самой запрашиваемой пользователями функции — возможности совершать групповые видеозвонки.

Обновление начало внедряться в приложения Facebook Messenger для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android, а также в десктопную версию Messenger.

К групповому видеозвонку могут присоединиться до 50 пользователей, опционально участвуя только голосом или с использованием камеры. При этом одновременно видны будут только шесть человек. Остальные участники могут слушать, отвечать текстом, стикерами эмодзи и анимированными GIF. Пользователь может позвонить только нескольким избранным пользователям из группы или всей группе сразу.