Firefox будет поддерживать Windows XP до сентября 2017 года

Браузер Firefox перестанет поддерживать операционные системы Windows XP и Vista. В марте 2017 года выйдет последняя версия браузера для этих систем, которой присвоено название Extended Support Release. Никаких новых функций она не получит, разработчики залатают известные дыры и только. В сентябре 2017 года эта сборка будет списана окончательно и станет уязвима для хакерских атак и вирусов.

В будущем Firefox будет работать только с Windows 7, 8.1 и 10. При этом разработчики браузера обещают пересадить его на новый движок, который позволит ощутить существенное повышение производительности, особенно при просмотре страниц с анимацией.

Напомним, что Microsoft прекратила поддержку Windows XP еще в 2014 году. Однако система все еще пользуется популярностью. На сегодняшний день она установлена на 8,63% компьютеров в мире.