Устаревшие гаджеты лишатся поддержки WhatsApp

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на устаревших устройствах. Речь идет о смартфонах Apple iPhone 3GS, устройствах на Windows Phone 7 и Android 2.1. и 2.2.

Разработчики приложения отмечают, что эти устройства стали важной частью истории, однако сейчас они не способны поддерживать новые функции, которые появляются в WhatsApp.

Представители мессенджера также отмечают, что поддержка на платформах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 будет осуществляться до июля 2017 года.

Напомним, что с октября 2016 года компанию-разработчика WhatsApp выкупила соцсеть Facebook. Одним из основателей мессенджера является американский бизнесмен из Украины Ян Кум.