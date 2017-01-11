Доля "Яндекса" в поиске Рунета прекратила падение

Доля "Яндекса" в поиске Рунета, падавшая почти весь прошлый год, начала понемногу расти. В декабре даже был зафиксирован небольшой рост, однако эксперты считают более важным окончание падения.

С начала 2016 года доля "Яндекса" постепенно падала, но в ноябре-декабре закрепилась на уровне в 55,2%, в декабре же был зафиксирован небольшой прирост - 55,3%, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные системы Liveinternet.

Эксперты считают, что дальше ситуация будет развиваться исходя из конкуренции между гигантами. Российская компания считает, что причиной падения стала нечестная конкуренция со стороны американского противника.

Google бесплатно распространяет Android среди производителей мобильных гаджетов, но взамен требует от них предустанавливать свои сервисы, в том числе и поиск. Компания также установила запрет на установку сторонних сервисов, что позже было подтверждено в суде.

Отметим, что доля в поиске важна для обеих компаний, поскольку основным источником заработка является показ рекламы, которая отображается в результатах поиска. Чем больше запросов будет обработано, тем больше пользователей видят рекламу.



