Беларусбанк планирует внедрить чат-бота

Беларусбанк объявил тендер на приобретение ПО по внедрению услуги виртуального ассистента (инфобота) на сайте банка.

На сайте, где размещен тендер, можно ознакомиться с квалифицированными требованиями к инфоботу:

- Наличие службы технической поддержки и консультаций.

- Время существования на рынке не менее 3 лет с даты регистрации.

- Предоставление гарантии на работоспособность виртуального ассистента (инфобота).

- Участник должен иметь опыт успешного внедрения и технической поддержки виртуального ассистента в банках, использующих для консультаций русский язык.

- На момент реализации проекта Участник (или его партнёр, привлекаемый для реализации проекта) должен обеспечить наличие в своём штате квалифицированных специалистов в области лингвистики.

Прием заявок и предложений осуществляется с 21 по 27 января. В заявке ориентировочная цена указана следующая: 675 000 RUB. Однако так принято обозначать российский рубль. Планируется ли приобретать бота у российского разработчика, неизвестно.