В России создан фонд для продвижения программного обеспечения за рубежом

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В России появился фонд развития информационных технологий, который будет использован для продвижения российского программного обеспечения на внутреннем и зарубежных рынках. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Отмечается, что фонд будет также работать с потенциальными покупателями российского ПО, чтобы уточнять требования к продукту, организовывать тестирование и внедрение.

Фонд не потребует выделения дополнительных бюджетных средств, отметили в правительстве, не уточняя, сколько денег предусмотрено на его создание.

Источник: 

meduza.io

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Опубликовал: KVbot,

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