Обанкротился застройщик территории ПВТ

В настоящее время в Тель-Авивском окружном суде идут слушания по процедуре банкротства Элиэзера Фишмана, главы холдинга Fishman Group. В свое время он обещал крупные инвестиции в застройку Парка высоких технологий в Минске. Однако построил один офисный комплекс - бизнес-центр «Клевер парк».

Fishman Group пришла в Беларусь в 2008 году и изъявила желание участвовать в застройке Парка высоких технологий в Минске. Общий объем инвестиций был определен в сумме около 550 млн евро. Однако из-за проседания рынка, скандалов с местными бизнесменами и недопонимания с чиновниками амбициозные планы сократились до минимума. Были построены три жилых дома и «Клевер парк». Для строительства офисного здания израильтяне привлекли кредит на 8,7 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития. Летом 2016 года Мингорисполком расторг инвестдоговор на строительство зданий в ПВТ с «дочкой» Fishman Group компаний Svitland Development.

На днях адвокат Йоси Бенкаль представил суду отчет об имуществе и долгах Фишмана, в котором назвал разорение олигарха «крупнейшим банкротством в истории Израиля». Сумма доказанных долгов бизнесмена, по заключению Бенкаля, составляет не менее 4 миллиардов шекелей, а банкротство Fishman Group может потащить на дно не менее 120 компаний в Израиле и за границей.