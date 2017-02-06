Mozilla закрыла подразделение Connected Devices, занимавшееся Firefox OS

Mozilla объявила о сворачивании своей инициативы Connected Devices. Компания, известная в первую очередь как разработчик браузера Firefox, подтвердила ликвидацию подразделения, не раскрыв при этом число сотрудников, которых это закрытие затронуло. Однако CNET сообщает, что в процессе ликвидации проекта было уволено около 50 человек.

Пытаясь поддержать свою актуальность на рынке, Mozilla начала исследовать другие важные сферы. Так была запущена мобильная операционная система Firefox OS, направленная на принесение недорогих устройств в развивающиеся страны. Именно Connected Devices занималась этим продуктом.

Миссией подразделения было «повлиять на конструкцию устройств и протоколов, из которых состоит Интернет вещей, чтобы убедиться, что они олицетворяют ценности, перечисленные в манифесте Mozilla». В список этих ценностей входят открытость, доступность, децентрализация, совместимость, безопасность, конфиденциальность и индивидуальные возможности.