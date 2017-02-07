Провайдер HVOSTING автоматизирует процессы при помощи CRM OneBox

Хостинг-провайдер hvosting.ua автоматизирует рабочие процессы и платежную систему при помощи CRM OneBox. Как рассказали в компании, на CRM-систему будет возложено управление базой контактов, ресурсами и проектами. Внедрение системы планируется завершить до конца мая 2017 года.

Вся биллинговая система компании Hvosting будет строиться на базе OneBox, включая заказы и тарифные планы. Менеджеры будут выставлять счета и обрабатывать платежи в одной программе.

Здесь будет доступен новый, современный кабинет клиента, в котором абонент в любое время сможет увидеть остаток на счету и статусы услуг, а также сможет управлять ими онлайн. Вся система тикетов и обращений от клиентов будет строиться на базе OneBox.

«Для нас OneBox — это система управления всем: группами контактов, платежами, доменами, хостингом и vps-серверами», — говорит Алена Кравченко, сотрудник Hvosting.

Справка:

Hvosting.ua предоставляет услуги хостинга с 2002 года. Для хранения информации и высокой скорости передачи данных компания использует серверы от постоянных партнеров Onix и Entry. Стабильная работа обеспечивается надежным оборудованием и командой квалифицированных сотрудников. Компания работает и как регистратор доменных имен. В число клиентов Hvosting.ua входят заказчики из Украины, России, Беларуси и США.

CRM-система OneBox создана программистами украинской компании «WebProduction», награждена премиями «Народная премия» и «Выбор Украины». Программа OneBox известна как система класса CRM, но кроме CRM-модуля она также предлагает функции для управления финансами, документами, складами и бизнес-процессами, выполняя задачи программ класса ERP и BPM. OneBox интегрируется с внешними сайтами и прайс-площадками, обменивается данными с сервисами связи, доставки и платежей.

Контакты:

Хостинг-провайдер и регистратор доменных имен Hvosting.ua

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