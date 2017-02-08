Intel запатентовала изогнутый ноутбук

Компания Intel запатентовала полностью изогнутый гибридный ноутбук. В патенте описано устройство, у которого изогнута не только верхняя крышка с дисплеем, но и нижняя, на которой находится клавиатура и сенсорная панель.

Кроме того, экран компьютера может отсоединяться, что позволяет использовать его в качестве планшета. Однако в документе не описаны технические характеристики ноутбука. По этой причине невозможно узнать предполагаемый вес устройства, его размеры и другие детали.

Отмечается, что девайс от Intel может быть представлен вместе с процессорами нового поколения.