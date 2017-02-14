«ГиперМолл» начинает доставку товаров в деревни Беларуси с населением от 2 000 человек

«ГиперМолл» с 14 февраля существенно расширяет зону обслуживания и теперь доставляет покупки не только во все крупные, средние, малые города, но и во все поселки и деревни с населением от 2 000 человек.

Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки на дом составляет 25 рублей для жителей Минска и 35 рублей - для жителей других населенных пунктов Беларуси.

Важно помнить, что заказ можно оформить как на собственный адрес, так и на адрес своих родственников и знакомых, для которых затруднительно сделать заказ самостоятельно. Единственное условие – чтобы адрес доставки совпадал с зоной обслуживания курьерской службы «ГиперМолл».