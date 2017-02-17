Party Hard! 2017: опубликована программа конференции

Опубликована предварительная программа конференции Party Hard! 2017, которая пройдет 25 февраля 2017 года в бизнес-инкубаторе ПВТ (г.Минск, ул.Купревича, 1, к5). Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации.
Перед вами выступят эксперты в области электроники, робототехники, интернета вещей, молодые разработчики и сотрудники ведущих профильных вузов и государственных учреждений страны.
Помимо традиционной части у вас есть возможность посетить мастер-классы от экспертов и спикеров нашей конференции.
Своими знаниями и навыками поделится Александр Богданович, руководитель проектов автоматизации компании XIM. В течение трех часов вы узнаете все о реалиях IoT от практикующего эксперта, познакомитесь с успешными проектами в области автоматизации, узнаете о том, как бюджетно и быстро автоматизировать свое жилье.
Зарегистрироваться на мастер-класс Александра Богдановича.
Создать собственное "умное" устройство вы сможете вместе с Василием Мащенко на мастер-классе "5 часов от идей до готового девайса "Умная вещь". Вас ждет знакомство с платформой Arduino IDE, основами 3D-печати и проектирования в SolidWorks. C помощью мастер-класса вы получите навыки об этапах проектирование сложных интеллектуальных устройств.
Зарегистрироваться на мастер-класс Василия Мащенко.
|Большой зал
|Малый зал
|11:00-11:20
|Торжественное открытие
|11:20-11:50
|Алексей Гречанинов, директор компании Beets BLU
"Реальный опыт торговли на Amazon, или Как мы собирали грабли"
|Тимофей Липский, CEO RocketBody
"Как гаджеты будущего избавят от прокрастинации, лени и добавят кубики пресса"
|11:50 -12:20
|Андрей Дюсьмикеев, директор компании MediuM и CEO проекта SolarEnrg "Возможности для IT-компаний на рынке "умной" энергетики"
|
Евгений Лабунь, CEO Bolge, ассистент кафедры КиПП БНТУ
|12:20-12:40
|Перерыв
|12:40-13:10
|Артем Артамонов, начальник бюро оптико-электронных приборов IZOVAC Technologies
"Разработка устройства дополненной реальности"
|Василий Мащенко, руководитель проектов конструкторского бюро Regen
"Концепция построения "Умных вещей" с использование распределенных вычислительных ресурсов разных мощностей"
|13:10-13:40
|Марина Головницкая, юрист практики интеллектуальной собственности белорусского офиса Sorainen
"Защита интеллектуальной собственности"
|Григорий Прокопович, заведующий лабораторией робототехнических систем ОИПИ НАН Беларуси, кандидат технических наук, доцент
"О роботах, дизайне, будущих инженерах и не только"
|13:40-14:00
|Перерыв
|14:00-14:30
|Артем Максименко, начальник управления развития сети МТС
|Александр Богданович, руководитель проектов автоматизации компании XIM
Автоматизаций домашних вещей: легко, быстро и бюджетно"
|14:30-15:00
|Дмитрий Емельянов и Дмитрий Комельков, инженеры-программисты Softeq Development
"IoT Know-Hows, или Как белорусским разработчикам одолеть туннельное зрение и AWS IoT"
|Надежда Ручанова, директор компании ActiveCloud
"Облачная экономия: за что стартапы не должны платить"
|15:00-15:20
|Перерыв
|15:20-15:50
|Дмитрий Мигаль, ведущий инженер-конструктор УП "Ноотехника"
"Беспроводной умный дом nooLite. Взаимодействие через API"
|Вадим Радзивилл, R-Nox
"Развитие рынка сенсоров: аналитика, перспективы, прогнозы"
|15:50-16:20
|Эдуард Бабарико, директор по развитию краудфандинговой платформы Ulej.by
"Вывод нового продукта на массовый международный рынок"
|Максим Массальский, главный инженер компании "Мробот"
"Соревнования CodeWheels: 99% кода, 1% техники"
|16:20-16:25
|Перерыв
|16:25-16:50
|Спикер уточняется
|Спикер уточняется
|Торжественное закрытие
Добавить комментарий