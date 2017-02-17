Party Hard! 2017: опубликована программа конференции

Опубликована предварительная программа конференции Party Hard! 2017, которая пройдет 25 февраля 2017 года в бизнес-инкубаторе ПВТ (г.Минск, ул.Купревича, 1, к5). Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации.

Перед вами выступят эксперты в области электроники, робототехники, интернета вещей, молодые разработчики и сотрудники ведущих профильных вузов и государственных учреждений страны.

Помимо традиционной части у вас есть возможность посетить мастер-классы от экспертов и спикеров нашей конференции.

Своими знаниями и навыками поделится Александр Богданович, руководитель проектов автоматизации компании XIM. В течение трех часов вы узнаете все о реалиях IoT от практикующего эксперта, познакомитесь с успешными проектами в области автоматизации, узнаете о том, как бюджетно и быстро автоматизировать свое жилье.

Зарегистрироваться на мастер-класс Александра Богдановича.

Создать собственное "умное" устройство вы сможете вместе с Василием Мащенко на мастер-классе "5 часов от идей до готового девайса "Умная вещь". Вас ждет знакомство с платформой Arduino IDE, основами 3D-печати и проектирования в SolidWorks. C помощью мастер-класса вы получите навыки об этапах проектирование сложных интеллектуальных устройств.

Зарегистрироваться на мастер-класс Василия Мащенко.