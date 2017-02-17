Party Hard! 2017: опубликована программа конференции

Версия для печатиВерсия для печати

Опубликована предварительная программа конференции Party Hard! 2017, которая пройдет 25 февраля 2017 года в бизнес-инкубаторе ПВТ (г.Минск, ул.Купревича, 1, к5). Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации

Перед вами выступят эксперты в области электроники, робототехники, интернета вещей, молодые разработчики и сотрудники ведущих профильных вузов и государственных учреждений страны.

Помимо традиционной части у вас есть возможность посетить мастер-классы от экспертов и спикеров нашей конференции.

Своими знаниями и навыками поделится Александр Богданович, руководитель проектов автоматизации компании XIM. В течение трех часов вы узнаете все о реалиях IoT от практикующего эксперта, познакомитесь с успешными проектами в области автоматизации, узнаете о том, как бюджетно и быстро автоматизировать свое жилье. 

Зарегистрироваться на мастер-класс Александра Богдановича. 

Создать собственное "умное" устройство вы сможете вместе с Василием Мащенко на мастер-классе "5 часов от идей до готового девайса "Умная вещь". Вас ждет знакомство с платформой Arduino IDE, основами 3D-печати и проектирования в SolidWorks.  C помощью мастер-класса вы получите навыки об этапах проектирование сложных интеллектуальных устройств.

Зарегистрироваться на мастер-класс Василия Мащенко. 

  Большой зал Малый зал
11:00-11:20 Торжественное открытие
11:20-11:50 Алексей Гречанинов, директор компании Beets BLU
"Реальный опыт торговли на Amazon, или Как мы собирали грабли"		 Тимофей Липский, CEO RocketBody
"Как гаджеты будущего избавят от прокрастинации, лени и добавят кубики пресса"
11:50 -12:20 Андрей Дюсьмикеев, директор компании MediuM и CEO проекта SolarEnrg "Возможности для IT-компаний на рынке "умной" энергетики"

Евгений Лабунь, CEO Bolge, ассистент кафедры КиПП БНТУ
"Проектирование интерфейса медицинской техники с учетом опыта UI/UX геймдева"
12:20-12:40 Перерыв
12:40-13:10 Артем Артамонов, начальник бюро оптико-электронных приборов IZOVAC Technologies
"Разработка устройства дополненной реальности"		 Василий Мащенко, руководитель проектов конструкторского бюро Regen
"Концепция построения "Умных вещей" с использование распределенных вычислительных ресурсов разных мощностей"
13:10-13:40 Марина Головницкая, юрист практики интеллектуальной собственности белорусского офиса Sorainen
"Защита интеллектуальной собственности"		 Григорий Прокопович, заведующий лабораторией робототехнических систем ОИПИ НАН Беларуси, кандидат технических наук, доцент
"О роботах, дизайне, будущих инженерах и не только"
13:40-14:00 Перерыв
14:00-14:30 Артем Максименко, начальник управления развития сети МТС Александр Богданович, руководитель проектов автоматизации компании XIM
Автоматизаций домашних вещей: легко, быстро и бюджетно"
14:30-15:00 Дмитрий Емельянов и Дмитрий Комельков, инженеры-программисты Softeq Development
"IoT Know-Hows, или Как белорусским разработчикам одолеть туннельное зрение и AWS IoT"		 Надежда Ручанова, директор компании ActiveCloud
"Облачная экономия: за что стартапы не должны платить"
15:00-15:20 Перерыв
15:20-15:50 Дмитрий Мигаль, ведущий инженер-конструктор УП "Ноотехника"
"Беспроводной умный дом nooLite. Взаимодействие через API"		 Вадим Радзивилл, R-Nox
"Развитие рынка сенсоров: аналитика, перспективы, прогнозы"
15:50-16:20 Эдуард Бабарико, директор по развитию краудфандинговой платформы Ulej.by
"Вывод нового продукта на массовый международный рынок"		 Максим Массальский, главный инженер компании "Мробот"
"Соревнования CodeWheels: 99% кода, 1% техники"
16:20-16:25 Перерыв
16:25-16:50 Спикер уточняется Спикер уточняется
  Торжественное закрытие

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: Dmitrys10,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

Добавить комментарий