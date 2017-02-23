Впервые в мире: в Минске соревновались в перетягивании кабеля

В Минске прошел первый в мире чемпионат по перетягиванию оптоволоконного кабеля под землей. Необычный турнир организовал ко Дню защитника Отечества интернет-оператор «Атлант Телеком» совместно с velcom на подземном этаже velcom-центра. Такая площадка была выбрана не случайно, ведь оптоволокно обычно прокладывают под землей.

В соревновании приняли участие около полусотни человек, разделенных на 16 команд. Чтобы победить, участникам требовалось перетянуть соперников на свою сторону и не заступить за контрольную линию. Вместо каната использовали изолированный оптический провод толщиной в 2 см и длиной в 12 м.



В чемпионате приняли участие клиенты и сотрудники velcom и «Атлант Телеком». В суперфинале самая успешная команда попробовала «перетянуть» оптоволоконный кабель у рекордсмена Книги рекордов Гиннеса и абсолютного чемпиона Беларуси 2016 года по силовому экстриму Вячеслава Астапенкова. Против напора троих участников стронгмэн не устоял и выпустил кабель из рук.

Чемпионат по перетягиванию оптоволоконного кабеля проходит впервые в мире. Таким нестандартным способом операторы связи решили поздравить мужчин с 23 февраля, а также рассказать своим клиентам о новых возможностях и технологиях фиксированного интернета.



«Чтобы перетянуть оптоволоконный кабель нужна не меньшая сила и ловкость, чем в случае с канатом, – пояснил заместитель гендиректора по вопросам фиксированной связи и интеграции velcom Антон Бладик. – А наши монтажники занимаются таким «спортом» каждый день, чтобы в домах и офисах появлялся высокоскоростной интернет».

Участники турнира получили памятные сувениры и сертификаты на пакет услуг «Атлант Телеком», а чемпионы – возможность год свободно пользоваться фиксированным интернетом и интерактивным цифровым телевидением.