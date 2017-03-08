В США погиб российский хакер Крис Касперски

В СМИ появилась информация, что программист, хакер, журналист и специалист по информационной безопасности Николай Лихачев, известный под псевдонимом Крис Касперски, скончался в результате неудачного прыжка с парашютом.

Трагедия произошла 10 февраля в аэропорту города Деленда американского штата Флорида. Сообщается, что в результате неудачного прыжка Лихачев получил травмы головы и левой ноги и несколько дней пробыл в реанимации. Затем хакера отключили от аппарата поддержания жизни.

Крис Касперски — один из известнейших русскоязычных специалистов по информационной безопасности, долгое время писавший для журнала «Хакер». В 2010 году он переехал в США работать в компании Endeavor Security, позднее ставшей частью McAfee.