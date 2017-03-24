LG продала более 15 млн холодильников с инверторным линейным компрессором

Компания LG Electronics (LG) объявляет о том, что уже по всему миру было продано 15 миллионов холодильников, оснащенных самой успешной фирменной технологией подразделения бытовой техники - Инверторного Линейного компрессора (Inverter Linear Compressor). Продажи премиальных холодильников LG выросли на 8 процентов в 2016 году по сравнению с предыдущим. В текущем году компания планируют продать еще четыре миллиона холодильников, т.е. продавать в среднем по семь холодильников каждую минуту.
Инверторный Линейный компрессор LG – это важнейший элемент холодильников премиум-класса. Именно благодаря этой ключевой технологии был достигнут успех в продажах. В отличие от обычных роторных компрессоров, в которых используется круговое движение, Инверторный Линейный компрессор LG гораздо эффективнее преобразует линейное движение в охлаждение. Тем самым снижается потребление энергии и уровень шума по сравнению с холодильниками с традиционными моторами.
С момента разработки Инверторного Линейного компрессора 16 лет назад компания LG постоянно работала над улучшением своей технологии. В 2014 году LG представила Инверторный Линейный компрессор пятого поколения. В настоящее время компания LG зарегистрировала 981 патент в Южной Корее, касающийся технологии Инверторного Линейного компрессора, а также 232 патента в США и 52 в Европе.
Холодильники LG, оснащенные технологией Инверторного Линейного компрессора неоднократно признавались «Лучшим холодильником» различными мировыми ассоциациями потребителей и профессионалов за высокую производительность, стабильный контроль температуры и низкий уровень шума. В прошлом году компания LG расширила линейку своей продукции новой моделью Centum System, которая была разработана специально для европейского рынка. Впервые в отрасли на Инверторный Линейный компрессор модели Centum System был получен сертификат VDE о проведении тестирования на двадцатилетний срок службы мотора.
«Наша приверженность разработке ключевых технологий, таких как Инверторный Линейный компрессор, лежит в основе того успеха, которого холодильники LG добились во всем мире», - говорит Дахюн Сонг (Dae-hyun Song), Президент компании LG Home Appliance & Air Solutions Company. - «Нашим приоритетом останется стремление и дальше повышать производительность холодильников, снижать уровень шума и обеспечивать более эффективное энергопотребление. Именно так мы заботимся о своих потребителях».
Комментарии
после такого заголовка можно и текст не читать :)
p.s. инвентарный компрессор или интервальный или инерционный
Да, облажались по полной. (С)
Инверторный (а не инвентарный, как в заголовке) компрессор не имеет прямого отношения к линейному. Линейный -- т.к. содержит линейный электродвижок, а инверторный -- т.к. запитан от инвертора, мощность которого пропорциональна разнице между датчиком и уставкой.
А вот тут Майк ты сражаешься не с заголовком, а с терминами LG. :)
А они (термины LG) не обязаны соответствовать твоему пониманию слов "инверторный" и "линейный".
Savely, что-то не так?
Так чем, Savely, "термины LG" отличаются от общепринятых? И есть ли несоответствие моего понимания слов "инверторный" и линейный" "терминам LG"?
Просвети, пожалуйста; статья имхо не раскрывает. Если ошибаюсь, буду знать больше. Заранее спасибо.
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