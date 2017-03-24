LG продала более 15 млн холодильников с инверторным линейным компрессором

Компания LG Electronics (LG) объявляет о том, что уже по всему миру было продано 15 миллионов холодильников, оснащенных самой успешной фирменной технологией подразделения бытовой техники - Инверторного Линейного компрессора (Inverter Linear Compressor). Продажи премиальных холодильников LG выросли на 8 процентов в 2016 году по сравнению с предыдущим. В текущем году компания планируют продать еще четыре миллиона холодильников, т.е. продавать в среднем по семь холодильников каждую минуту.

Инверторный Линейный компрессор LG – это важнейший элемент холодильников премиум-класса. Именно благодаря этой ключевой технологии был достигнут успех в продажах. В отличие от обычных роторных компрессоров, в которых используется круговое движение, Инверторный Линейный компрессор LG гораздо эффективнее преобразует линейное движение в охлаждение. Тем самым снижается потребление энергии и уровень шума по сравнению с холодильниками с традиционными моторами.

С момента разработки Инверторного Линейного компрессора 16 лет назад компания LG постоянно работала над улучшением своей технологии. В 2014 году LG представила Инверторный Линейный компрессор пятого поколения. В настоящее время компания LG зарегистрировала 981 патент в Южной Корее, касающийся технологии Инверторного Линейного компрессора, а также 232 патента в США и 52 в Европе.

Холодильники LG, оснащенные технологией Инверторного Линейного компрессора неоднократно признавались «Лучшим холодильником» различными мировыми ассоциациями потребителей и профессионалов за высокую производительность, стабильный контроль температуры и низкий уровень шума. В прошлом году компания LG расширила линейку своей продукции новой моделью Centum System, которая была разработана специально для европейского рынка. Впервые в отрасли на Инверторный Линейный компрессор модели Centum System был получен сертификат VDE о проведении тестирования на двадцатилетний срок службы мотора.

«Наша приверженность разработке ключевых технологий, таких как Инверторный Линейный компрессор, лежит в основе того успеха, которого холодильники LG добились во всем мире», - говорит Дахюн Сонг (Dae-hyun Song), Президент компании LG Home Appliance & Air Solutions Company. - «Нашим приоритетом останется стремление и дальше повышать производительность холодильников, снижать уровень шума и обеспечивать более эффективное энергопотребление. Именно так мы заботимся о своих потребителях».