Белорусские пользователи Яндекс.Денег могут совершать переводы между кошельками в приложении

Теперь пользователи Яндекс.Денег из Беларуси могут совершать переводы между электронными кошельками в мобильных приложениях последней версии для iOS, Android, Windows 10.

Чтобы отправить перевод из приложения, нужно выбрать получателя из списка контактов в телефонной книге либо вручную указать его электронную почту или номер телефона, на которые зарегистрирован кошелек. Если одному из этих параметров соответствует счет в Яндекс.Деньгах, комиссии за перевод не будет.

Для того, чтобы совершить перевод, кошелек пользователя должен быть идентифицирован. Пройти идентификацию можно в отделениях БПС-Сбербанка или офисе ISEC-System. При себе достаточно иметь паспорт. Также клиенты БПС-Сбербанка могут подать заявку на идентификацию кошелька в Яндекс.Деньгах не выходя из дома — с помощью Сбербанка Онлайн. Идентифицироваться в Яндекс.Деньгах таким способом просто: нужно выбрать эту функцию в личном кабинете Сбербанка Онлайн, ввести мобильный номер или электронную почту, а затем подтвердить в электронном кошельке правильность указанных данных. После прохождения идентификации пользователь сможет пополнять счет в Яндекс.Деньгах с любой банковской карты.