Россия заинтересована в совместной с Беларусью разработке нового космического аппарата. Речь идет о спутнике дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения, пишет БЕЛТА.

Белорусская часть спутника - это оптико-электронный аппарат, который будет создан на базе предприятия "Пеленг". Новая версия в отличие от предшественника, запущенного несколькими годами ранее, - с еще более высоким разрешением. Как отметил гендиректор ОАО "Пеленг" Владимир Покрышкин, совещание по созданию нового космического аппарата проводил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко. "Пришли к выводу, что надо создавать спутник вместе с партнерами, потому что это будет дешевле и будет лучше использоваться", - заметил он.

По словам Владимира Покрышкина, сравнивались характеристики этого спутника с лучшими мировыми образцами. "Считаем, что он будет конкурентоспособен и информация будет востребована как в Беларуси, так и в России", - заключил гендиректор. Формируется белорусско-российская комиссия, куда войдут ученые, представители профильных предприятий, корпорации "Роскосмос" и эксперты. В ближайшее время они посетят предприятие "Пеленг" и обсудят характеристики аппарата, а также определяет сроки его испытаний. При положительном решении вопроса будущий белорусско-российский спутник зондирования Земли сможет выйти на орбиту через три-четыре года, отметили в эфире телеканала.