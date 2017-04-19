GitHub анонсирует трёхуровневую программу для разработчиков

GitHub анонсировала запуск улучшенной версии программы для разработчиков. Она станет бесплатна для всех пользователей и пополнится новыми возможностями. Программа, запущенная в 2014 году, ранее была доступна только разработчикам с платными аккаунтами.

Глава по развитию бизнеса GitHub Джо Вадкан (Joe Wadcan) заявил, что компания делает на программу двойную ставку. Он назвал это «первым шагом в долгом пути с фокусом на разработчиках, которые создают продукты на базе GitHub API».

Новая версия программы разделена на три уровня. Каждый предназначен для проектов разной зрелости. Первый уровень предлагает инструменты для изучения API и доступ к отдельному контенту и мероприятиям, направленным на тех, кто создаёт свои первые проекты.

Второй уровень программы включает всё из первого, а также такие преимущества, как поддержка ретвитов и более широкие возможности размещения проектов на цифровых платформах GitHub. Также в него входят стратегические консалтинговые услуги.

Третий уровень предназначен для разработчиков приложений, в которых к учётной записи GitHub подключены около тысячи пользователей. Компания будет активно связываться с авторами приложений, которые подходят под самый высокий уровень программы. Вадкан отметил, что обновлённый продукт предназначен для тех, кто хочет вывести свои творения с любительского уровня на профессиональный.

GitHub также анонсировала первых партнёров в рамках программы для разработчиков. Они получат дополнительные преимущества вроде специализированного маркетинга на корпоративном уровне и обучения продажам. В список партнёров вошли Circle CI, SRC:CLR, GitPrime, Travis CI, Buildkite, ZenHub и Waffle.

Сервис в целом поддерживает более 20 миллионов разработчиков и содержит более 50 миллионов проектов.