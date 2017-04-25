AOC анонсировала новые мониторы с модульной конструкцией

Компания AOC представляет две новые модели мониторов, разработанные совместно со всемирно известным дизайнерским домом Studio F. A. Porsche. Это первые в мире дисплеи с модульной контрукцией: один кабель, подключенный к подставке, объединяет в себе функции питания устройства и HDMI коннектора. Благодаря отсутствию рамок с трех сторон, AH-IPS панели, асимметричной металлической подставке, ультратонкому корпусу и минималистичному дизайну новинки премиального уровня привлекают внимание даже в выключенном состоянии.

Новая серия PDS от AOC кардинально меняет традиционный подход к оформлению монитора. «Выразительная форма основания подчеркивает простую идею об интеграции кабелей в подставку», - комментирует дизайнерское решение Хеннинг Ризелер (Henning Rieseler), руководитель Studio F. A. Porsche в Берлине.

Оба монитора – 24” PDS241 и 27'' PDS271 – понравятся пользователям, для которых важен статус и стиль, например, руководителям бизнеса, дизайнерам и художникам. С лицевой стороны асимметричная металлическая подставка подчеркивает отсутствие рамки с трех сторон экрана. Обе модели тоньше, чем новейшие смартфоны – всего 5,2 мм. Дизайнерские дисплеи отличаются элегантным внешним видом и с обратной стороны – сигнальный кабель и кабель питания интегрированы в подставку и выходят наружу у ее основания.

Для пользователей, которые проводят длительное время за компьютером, мониторы оснащены технологиями Low Blue Light и Flicker-Free. AOC Low Blue Light уменьшает излучение вредного синего света, не принося в жертву качество цвета. Технология AOC Flicker-Free регулирует яркость, используя для подсветки постоянный ток вместо широтно-импульсивной модуляции, и таким образом решает проблему дискомфорта и усталости глаз даже в течение длительного времени использования. HDMI разъем позволяет пользователям подключать к монитору любые устройства от десктопных компьютеров и ноутбуков до игровых и телевизионных приставок, а аудиовыход служит для подсоединения гарнитуры или динамиков.

Мониторы AOC PDS241 и PDS271 поступят в продажу в июне 2017 года. Рекомендованная производителем цена моделей PDS241 и PDS271 составляет 492 и 672 белорусских рубля соответственно.