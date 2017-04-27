Популярный антивирус считает Windows вредоносным ПО

Обновление сигнатур вредоносного ПО к антивирусу Webroot привело к тому, что системные файлы Windows, необходимые для эффективного функционирования операционной системы, оказались в карантине. Webroot распознавал их как типовых троянцев (W32.Trojan.Gen) и отправлял в карантин, делая недоступными для операционной системы. Кроме того, ряд популярных ресурсов, включая Facebook, оказались недоступными, поскольку из-за ошибки в обновлении Webroot начал рассматривать их как фишинговые и блокировать к ним трафик.

Обновление было доступно на протяжении всего лишь 13 минут, однако оно успело распространиться очень широко и, соответственно, причинить немало вреда.

Разработчики Webroot очень быстро выпустили экспресс-исправление («live fix») для обеспечения доступа к Facebook, а также опубликовали рекомендации для пользователей домашней версии и версии для бизнеса с инструкцией о том, как «выручить» попавшие в карантин файлы и запретить Webroot детектировать их как вредоносы. Проблема в том, что их оказались тысячи для каждой отдельной машины, в то время в «белый список» можно было занести только 50 файлов за один раз.

Изолированными оказались далеко не все критические файлы: Webroot не добрался до тех из них, что были необходимы для загрузки ядра системы, так что по крайней мере Windowsможно было запустить, хоть и с ошибками.