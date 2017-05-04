Холдинг BelHard Group вошел в список Central and Eastern European QA Outsourcing Review 2016-17.

Исследование проводится Аутсорсинговой ассоциацией Центральной и Восточной Европы и описывает ключевые тенденции в области обеспечения качества и тестирования программных продуктов в странах Центральной и Восточной Европы.

Аутсорсинговая ассоциация Центральной и Восточной Европы была основана в 2008 году. Её членами являются ведущие ИT-ассоциации из стран Центральной и Восточной Европы. Одна из главных задач организации — продвижение нашего региона как альтернативного конкурентного кластера другим глобальным направлениям по офшорному аутсорсингу, а также увеличение качества и объёма предоставляемых услуг.