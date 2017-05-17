В НИИ овцеводства и козоводства разработали Ivan ОС

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На Всероссийском форуме «Неделя инноваций — 2017», который будет проходить с 22 по 26 мая, сотрудники лаборатории информационных технологий расположенного в Ставрополе Всероссийского НИИ Овцеводства и Козоводства представят «Импортонезависимую технологическую платформу для разработки распределенных информационно-вычислительных систем на основе свободного программного обеспечения».

Ученые считают, что их разработка составит конкуренцию программным продуктам Microsoft. Как рассказал разработчик нового ПО и ведущий научный сотрудник НИИ Денис Белов, над этим проектом в течение пяти лет работал коллектив из семи человек. На создание программного обеспечения потрачено около 40 млн. рос. руб.

"Наша операционная система, которую мы назвали Ivan OS, является одним из элементов комплексной технологической платформы. Операционная система разработана на основе Linux. Она будет также включать в себя пакет офисных программ на основе LibreOffice. Наш продукт позволит проводить цикл разработки, запуска и обеспечения стабильной работы веб-ориентированных информационно-вычислительных систем с возможностью работы по безопасным протоколам передачи данных. Сегодня мы с уверенностью заявляем, что готовы предоставить альтернативу продуктам компании Microsoft на российском рынке ", - заявил Денис Белов.

В платформу войдет операционная система, программы, упрощающие процесс разработки и сопровождения ПО, пакеты программ, которые помогут осуществлять удаленную техподдержку платформы и несколько интерфейсов для компьютеров разной мощности. Дистрибутив будет распространяться бесплатно. Коммерциализировать свою разработку ученые планируют с помощью абонентской платы за техподдержку. Предполагается, что основными потребителями Ivan ОС и программного обеспечения станут органы государственные органы и образовательные учреждения.

Источник: 

kommersant.ru

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

...на основе Linux

БолгенОС тоже на нём. 

...на основе LibreOffice

Без коммента.

...пять лет ... семь человек 40 млн. рос. руб.

40000000/(12×35*налоги*фсзн)=20..30 тыс. на нос мансли. Не густо, но всё же.laugh

Аватар пользователя savely

savely

>  Не густо, но всё же

Для Ставрополя - нормально. wink

Пять лет дистрибутивчик собирали? А как будет с обновлениями и поддержкой устройств?

Аватар пользователя mike

mike

Эдуард пишет:

Пять лет дистрибутивчик собирали? А как будет с обновлениями и поддержкой устройств?

Дык в статье же по-русски:

Коммерциализировать свою разработку ученые планируют с помощью абонентской платы за техподдержку.

laugh

Слово "учёные" я бы взял в кавычки.

Аватар пользователя dnki

dnki

А в чем ее преимущество перед существующими?

Аватар пользователя mike

mike

dnki пишет:

А в чем ее преимущество перед существующими?

WanaCry не цепляеццо. laugh

Аватар пользователя mental

mental

Думаю, ни для кого не секрет, что всё государственное так работает? Особенно НИИ и университеты. Центры "инноваций". Тьфу.

Аватар пользователя Piton

Piton

Название "НИИ овцеводства и козоводства" лично у меня сразу же вызывает ассоциацию с "НИИ цитологии и генетики" :)

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