В НИИ овцеводства и козоводства разработали Ivan ОС

На Всероссийском форуме «Неделя инноваций — 2017», который будет проходить с 22 по 26 мая, сотрудники лаборатории информационных технологий расположенного в Ставрополе Всероссийского НИИ Овцеводства и Козоводства представят «Импортонезависимую технологическую платформу для разработки распределенных информационно-вычислительных систем на основе свободного программного обеспечения».

Ученые считают, что их разработка составит конкуренцию программным продуктам Microsoft. Как рассказал разработчик нового ПО и ведущий научный сотрудник НИИ Денис Белов, над этим проектом в течение пяти лет работал коллектив из семи человек. На создание программного обеспечения потрачено около 40 млн. рос. руб.

"Наша операционная система, которую мы назвали Ivan OS, является одним из элементов комплексной технологической платформы. Операционная система разработана на основе Linux. Она будет также включать в себя пакет офисных программ на основе LibreOffice. Наш продукт позволит проводить цикл разработки, запуска и обеспечения стабильной работы веб-ориентированных информационно-вычислительных систем с возможностью работы по безопасным протоколам передачи данных. Сегодня мы с уверенностью заявляем, что готовы предоставить альтернативу продуктам компании Microsoft на российском рынке ", - заявил Денис Белов.

В платформу войдет операционная система, программы, упрощающие процесс разработки и сопровождения ПО, пакеты программ, которые помогут осуществлять удаленную техподдержку платформы и несколько интерфейсов для компьютеров разной мощности. Дистрибутив будет распространяться бесплатно. Коммерциализировать свою разработку ученые планируют с помощью абонентской платы за техподдержку. Предполагается, что основными потребителями Ivan ОС и программного обеспечения станут органы государственные органы и образовательные учреждения.