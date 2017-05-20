LG объявила о выпуске бытовой техники с поддержкой Google Home

LG Electronics (LG) объявила о выходе линейки умной бытовой техники, полностью совместимой с помощником Google Assistant и сервисом Google Home, обеспечивающих новый уровень удобства и соединений современного «умного дома». В этом месяце сервисы Google Home станут доступными в США на интеллектуальных устройствах премиальной линейки LG SIGNATURE, а также в кондиционерах и роботах-пылесосах компании. Информация о поступлении конкретных моделей в продажу в других странах будет объявлена дополнительно.

При помощи сервиса Google Home пользователи подключенных к сети устройств LG получают доступ ко всем функциям цифрового помощника Google Assistant. Совместимость с Google Home дает существенные преимущества, повышая удобство работы с бытовой техникой. Например, можно узнать, сколько времени осталось до окончания цикла работы стиральной машины LG SIGNATURE или дать команду холодильнику LG SIGNATURE изготовить больше льда, а также поменять настройки термостата кондиционера LG. Все это осуществляется при помощи простых устных команд, которые можно подавать из любого места, где имеется доступ к сервису Google Home.

Объявление о выпуске новой линейки состоялось на конференции Google I/O и сопровождалось реальной демонстрацией того, насколько просто подключить очиститель воздуха LG SIGNATURE к Интернету и воспользоваться сервисом Google Home. Обычная голосовая команда позволяет изменять настройки очистителя воздуха. Цифровой помощник Google Assistant в сервисе Google Home предоставляет актуальную информацию о показателях качества воздуха, а также голосом сообщает о текущем режиме работы устройства.

«Наше партнерство с компанией Google наглядно показывает, как просто превратить обычный дом в умный, оснастив его удобной бытовой техникой. Вам не надо получать ученую степень в области космических технологий, чтобы спроектировать ваш собственный умный дом», — отметил г-н Дахюн Сонг (Dae-hyun Song), Президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solutions. «Мы планируем расширить сотрудничество с компанией Google и другими технологическими инноваторами, работающими на этом динамично развивающемся рынке, чтобы превратить умный дом в реальность для каждого человека».

Линейка бытовой техники LG SIGNATURE — первая с поддержкой помощника Google Assistant и сервиса Google Home. В ней реализованы новейшие технологии компании LG, объединенные с дизайном мирового уровня и особым вниманием к каждой детали. Продукция рассчитана на самых взыскательных потребителей. Компания LG также предлагает поддержку сервиса Google Home на ряде других устройств под брендом LG, в частности на новом роботе-пылесосе LG Hom-Bot Turbo+ и умном кондиционере LG. Линейках подобных устройств скоро будет расширена.