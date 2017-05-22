Apple выставила на аукцион в Германии один из первых собственных компьютеров

Компьютер Apple-1 был выставлен на аукционе в Германии, а остальные ранее были благополучно проданы за не менее чем полмиллиона долларов. По статистике, компьютеров Apple-1 на данный момент насчитывается всего лишь несколько десятков и лишь 5 из них в на все 100% рабочем состоянии, сообщает android-robot.com.

Так, на аукционе продали модель компьютера, которая была разработала соучредителем компании Apple Стивом Возняком. Понятно, что первый экземпляр Apple-1 был собран в Пало-Альто в 1976-ом году и представлял собой материнскую плату на деревянной доске.

В отличие от остальных любительских компьютеров своего времени, которые продавались в виде набора для сборки, Apple I собрали на монтажной плате, содержащей около 30 микросхем, из-за чего считается многими специалистами первым настоящим индивидуальным компьютером. Было выпущено около 200 Apple-1 по цене в 666,66 долларов. В то время компьютер поставляли без корпуса, клавиатуры, блока питания и без монитора. Устройство продали с молотка за 110 тыс. евро.

Невзирая на то, что Apple-1 в свое время не получил особой популярности, его появление стало первым шагом к Apple-2 — модели, намного больше напоминающей теперешние персональные компьютеры. Прошлый владелец проданного на аукционе в Кельне компьютера проживает в США. В 2010 г. Christie’s продали один из компьютеров за $224 тыс., в 2014-ом один экземпляр приобрел Музей Генри Форда за $905 тыс.

