В России внесен законопроект о регулировании работы анонимайзеров

В Государственную Думу внесен законопроект о регулирование работы анонимайзеров, VPN и других подобных сервисов. Авторами законопроекта стали депутаты Александр Ющенко(КПРФ), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Максим Кудрявцев («Единая Россия»). Кудрявцев является бывшим вице-президентом «Ростелекома».

Законопроект представляет собой набор поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Документ направлен на регулирование работы «владельцев информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ, а также владельцев информационных ресурсов, в том числе сайтов в сети интернет, посредством которых на территории России осуществляется доступ к таким информационно-телекоммуникационным сетям, информационным системам или программ для ЭВМ».

Владельцам такого рода ресурсов «запрещается обеспечивать использование на территории России информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем или программ для ЭВМ» для получения доступа к запрещенным в России интернет-сайтам. Под определение таких ресурсов подходят прокси-сервера, анонимайзеры, сервисы VPN, «тунели», браузеры с функциями сжатия трафика или обеспечения анонимности (Opera, «Яндекс.браузер», Tor) и т. д.