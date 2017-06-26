Белорусские ученые разработали компьютерную систему для обучения правильной интонации

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Белорусские ученые разработали компьютерную систему для обучения правильной интонации. Такая информация размещена на сайте Национальной академии наук, сообщает БЕЛТА.

Компьютерная система, разработанная в Объединенном институте проблем информатики НАН Беларуси, предназначена для углубленного обучения интонации устной речи. Эта система предназначена для людей, желающих освоить интонационные особенности как родного языка, так и иностранного.

На данный момент поддерживаются русский и английский языки обучения. Обучение интонации основано на сравнении эталонных интонационных портретов заданного набора фраз с интонацией фраз, произносимых учащимся. Акустическая база данных включает набор стандартных фраз, который достаточно полно покрывает многообразие интонационных эталонов и их основных вариаций, используемых в языке.

Система основана на интерактивном взаимодействии с учащимся, обеспечивая слуховую и зрительную обратную связь, а также численную оценку правильности интонирования фразы. Система работает на базе OS Windows (7, 8, 10) и доступна для бесплатного скачивания.
 

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Опубликовал: KVbot,

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