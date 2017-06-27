Александр Лукашенко анонсировал кардинальные меры по развитию IT-индустрии

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал принятие текущим летом кардинальных мер по развитию IT-индустрии.

"В ближайшем будущем, буквально этим летом, нашим государством будут приняты кардинальные меры по развитию IT-индустрии", - сказал А.Лукашенко на открытии белорусско-вьетнамского бизнес-форума. Президента цитирует его пресс-служба.

Глава государства отметил, что белорусско-вьетнамское сотрудничество в области информационно-коммуникационных и высоких технологий набирает обороты и является очень перспективным. "Беларусь является одним из европейских лидеров в области высоких технологий и известным разработчиком программного обеспечения. Резидент Парка высоких технологий Беларуси компания "Форанкс" уже выполняла работы для ряда коммерческих банков Вьетнама. Отзывы весьма положительные", - заявил президент.

