Lenovo представила рабочую станцию ThinkStation в миниатюрном корпусе

В рамках конференции Tech World TRANSFORM компания Lenovo представила новые решения в сегменте ПК для корпоративных пользователей, которые отвечают современным требованиям организации работы сотрудников.

Компактная рабочая станция ThinkStation P320 Tiny в миниатюрном корпусе обеспечит надежную работу критически важных приложений благодаря наличию сертификации независимых поставщиков ПО. Компания также представила решение «ПК как услуга» (PCaaS), которое представляет собой комплексное полностью управляемое решение с фиксированной ежемесячной платой, в рамках которого компания получает в пользование аппаратное обеспечение и услуги. Данное решение разработано с целью снизить нагрузку предприятий, вызванную необходимостью приобретать, разворачивать и управлять вычислительными средствами. «ПК как услуга» способствует максимально эффективному использованию жизненного цикла продукта и снижению совокупной стоимости владения оборудованием.

Рабочая станция ThinkStation P320 Tiny: самая компактная рабочая станция в мире с сертификацией независимых поставщиков ПО

В последнее время физическое рабочее место часто рассматривают как дорогой объект недвижимости, в связи с чем появляются новые требования и к его оснащению: так, например, рабочая станция должна быть не только мощной, но и уметь работать в любых условиях. ThinkStation P320 Tiny максимально эффективно использует ограниченное физическое пространство рабочего места и при этом обеспечивает стандартную для рабочей станции производительность. Новинку от компании Lenovo легко и просто установить, она совместима с аксессуарами из серии ThinkCentre Tiny, а высокую производительность гарантируют новейшие процессоры Intel Core I и графический процессор NVIDIA Quadro. Наличие сертификатов независимых поставщиков программных продуктов обеспечивают работу различных профессиональных приложений. Рабочая станция Lenovo ThinkStation P320 Tiny станет надежным помощником для различных специалистов, чем бы они ни занимались: разрабатывают ли они передовые инновационные продукты, конструируют ли современный небоскреб или проводят тренинг для будущих предпринимателей. В компактном корпусе P320 Tiny спрятана мощная начинка, способная справиться с серьезными бизнес-задачами, значит, компания получит максимальную отдачу от даже самого маленького рабочего места в ограниченном пространстве.

«ПК как услуга» ‒ новый простой подход к формированию базы вычислительной техники предприятия

Новое поколение сотрудников, которые общаются с техникой на «ты», имеют свои приоритеты при выборе рабочего помощника: для них важна гибкость устройства и мобильность при выполнении работы. В связи с этим и компании пересматривают свой подход к выбору технологических решений для организации рабочих мест персонала. Приоритет гибкой и динамичной IT-инфраструктуры, концепция CYOD (Choose Your Own Device), использование в работе нескольких разных устройств – все это способствует развитию нового подхода к выбору вычислительного оборудования для работы предприятия с учетом индивидуальных приоритетов сотрудников. Новый продукт «ПК как услуга» был разработан с учетом новых тенденций и предлагает простое решение для финансирования, развертывания, управления и последующего списания компьютерного оборудования. «ПК как услуга» ‒ это пакетный продукт с индивидуальной конфигурацией и фиксированной ежемесячной платой. Организация может выбрать различные устройства: планшеты, ноутбуки, настольные ПК, рабочие станции, а также программное обеспечение и услуги, и предложить своим сотрудникам широкий выбор устройств и продуктов для выполнения работы. Кроме того, такое решение позволяет увеличивать капиталовложения по мере роста и развития предприятия