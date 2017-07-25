Microsoft сохранит Paint для пользователей

Microsoft пообещала не отказываться от стандартного графического редактора Paint и сохранить его для пользователей, об этом говорится в сообщении компании.



«Любители MS Paint могут радоваться: традиционный графический редактор никуда не денется, кроме бесплатного Windows Store!» — заявили производители.



«Сегодня мы увидели невероятную поддержку и ностальгию по Paint. Если есть что-то, что мы узнали, то это то, что через 32 года у Paint много поклонников. Удивительно видеть так много любви к нашему надежному старому приложению», — отметили в Microsoft.



В компании также отметили, что хотели бы воспользоваться возможностью сделать заявление и устранить «некоторую путаницу». «Paint находится здесь и никуда не денется. Скоро у него будет новый дом в Windows Store, где приложение можно будет скачать бесплатно», — заявили в Microsoft.



