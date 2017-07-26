Компания HP объявила о расширении добровольной Программы по отзыву и замене батарей ноутбуков определенных моделей. Она была представлена в 2016 году и сейчас действует по всему миру. Расширение Программы означает увеличение списка подлежащих замене батарей с сохранением перечня моделей ноутбуков. Подлежащие замене батареи с марта 2013 г. по октябрь 2016 г. входили в комплект поставки некоторых ноутбуков HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario и HP Pavilion и продавались по всему миру, в том числе и как аксессуары, и как запасные детали, а также предоставлялись Службой поддержки в качестве замены, пишет БЕЛТА.

Такие батареи могут перегреваться, что чревато возгораниями и ожогами. Ваша безопасность — первоочередной приоритет компании HP. Поэтому крайне важно убедиться, что батарея в вашем ноутбуке не представляет угрозы. Поэтому вам необходимо проверить батарею еще раз, даже если ранее вы уже выяснили, что она не подлежит замене. Примечание. Вы можете игнорировать данное сообщение, если вы уже получили новую батарею в качестве замены. Чтобы проверить, подпадает ли ваша батарея под действие расширенной Программы отзыва, рекомендуем вам как можно скорее посетить сайт Программы отзыва батарей HP по ссылке http://www.hp.com/go/batteryprogram2016. Если в ходе проверки выяснится, что батарея подлежит замене, немедленно прекратите использование и извлеките ее из ноутбука. Компания HP бесплатно заменит каждую батарею, прошедшую проверку на соответствие условиям Программы замены.

Вы можете использовать ноутбук без батареи, подключив его к внешнему источнику питания. Чтобы заказать бесплатную замену батареи, попадающей под действие программы, перейдите на сайт Программы отзыва батарей HP по ссылке http://www.hp.com/go/batteryprogram2016. Чтобы помочь клиентам, у которых может быть 10 и более подлежащих замене батарей, компания HP предусмотрела процедуру проверки партий батарей и единовременного заказа замены.

Подробную информацию можно найти во вкладке «Часто задаваемые вопросы» на сайте Программы отзыва батарей HP по ссылке.

Не во всех ноутбуках HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario и HP Pavilion применялись батареи, подлежащие замене. В ходе проверки может обнаружиться, что ваша батарея не подпадает под действие расширенной Программы отзыва. В таком случае вы можете продолжить ее использование, замена не потребуется.