Робот-оператор Василиса будет консультировать пассажиров "Белавиа"

Авиакомпания "Белавиа" изменяет формат телефонной справочной службы: с 1 августа на протяжении месяца в тестовом режиме на запросы пассажиров будет отвечать робот-оператор Василиса. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт перевозчика. Тестирование будет проходить в несколько этапов.

На первом тестовом этапе, который продлится ориентировочно 10-15 дней, робот будет только принимать первичный вызов, выслушивать вопрос и переключать на оператора. В случае, если все специалисты заняты, то робот будет предлагать сформулировать вопрос с последующим обратным звонком клиенту.

"Таким образом, оператор-робот будет набирать базу вопросов и "обучаться" для последующего общения с клиентами", - пояснили в авиакомпании. На втором тестовом этапе, который начнется ориентировочно с 15 августа, на протяжении 10-15 дней, робот-оператор начнет отвечать на наиболее простые вопросы. В случае незнакомого роботу-оператору запроса клиента будут переключать на специалиста.

