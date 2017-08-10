Корпорация Microsoft исправила 48 уязвимостей в своих продуктах, в том числе опасную «дыру» в Windows Search, которая присутствовала во всех версиях операционной системы.

Согласно собственным комментариям Microsoft, уязвимость под индексом CVE-2017-8620 допускает удаленный запуск произвольного кода.

Злоумышленник, который успешно производит эксплуатацию данной уязвимости, может взять атакуемую систему под свой полный контроль. Злоумышленник сможет устанавливать программы; просматривать, изменять или удалять данные; или создавать новые аккаунты с полными пользовательскими правами.

Для эксплуатации уязвимости от злоумышленника потребуется направить службе Windows Search специально сконфигурированные запросы.

Получив доступ к уязвимому компьютеру, может эксплуатировать данную ошибку для повышения привилегий и захвата контроля над компьютером. Кроме того, в корпоративной среде, злоумышленник, не имеющий авторизации на доступ, может удаленно эксплуатировать уязвимость через SMB-соединения и захватывать уязвимую машину, говорится в описании уязвимости.