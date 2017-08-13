Беларусь и Казахстан будут сотрудничать в космической сфере

Правительства Беларуси и Казахстана 13 августа подписали соглашение о сотрудничестве в космической сфере. Страны договорились обмениваться космической информацией и работать в области исследования космического пространства.

С белорусской стороны документ подписал председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков. Он отметил, что подписание документа подразумевает также обмен знаниями, опытом и технологиями, передает БелТА.

"Мы создали в стране космическую отрасль и сейчас ищем партнеров. Конечно, самое активное сотрудничество идет с Россией, но также Беларусь ищет партнеров по продажам снимков, оборудования", – рассказал Гусаков.

Соглашение было достигнуто во время рабочего визита премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова в столицу Казахстана.