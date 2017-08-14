Мессенджеры из Google Play Market шпионили за пользователями

Несколько мессенджеров из магазина Google Play Market вели круглосуточную слежку за пользователями. Об этом рассказали специалисты компании Lookout, которые нашли несколько мессенджеров, заражённых трояном SonicSpy.

Сообщается, что все программы были опубликованы одним разработчиком. Специалисты вычислили три шпионских мессенджера: Soniac, Hulk Messenger и Troy Chat.

Троян, установленный в приложениях, мог вести круглосуточную слежку, активировать камеру, микрофон, получать доступ к телефонной книге, истории вызовов, SMS и мог звонить или отправлять сообщения на любые номера.

Эксперты предполагают, что основная цель трояна - получение доступа к банковским счетам жертв, а также оформление подписок на платный контент.

Google уже удалила данные приложения после получения жалоб. Количество установок зараженных приложений было относительно небольшим - оно слегка превысило 10 тысяч скачиваний.