Билл Гейтс сделал крупнейшее пожертвование в 21 веке

Основатель компании Microsoft, богатейший человек планеты Билл Гейтс перечислил крупнейшее пожертвование этого века стоимостью в $4,6 млрд в фонд неизвестной организации.

Из сводок комиссии по ценным бумагам и биржам миллиардер пожертвовал 64 млн акций компании, что составляет 38% от его доли в Microsoft и 5% его общего состояния. Несмотря на то, что подобный подарок был сделан еще 6 июня, сам предприниматель пока никак не комментирует ситуацию, отмечает Bloomberg.

Похожую щедрость Билл Гейтс проявлял еще в 1999 и 2000 годах – тогда сумма пожертвований составила $16 млрд и $5,1 млрд соотвественно.

Большую часть своих пожертвовний Билл Гейтс и его жена делают в фонд Билла и Мелинды Гейтс, направлением деятельности которого является повышение уровня здравоохранения и борьба с голодом в бедных странах. По версии журнала Times, в 2005 году Билл и Мелинда Гейтс были признаны “людьми года” за свою благотворительную деятельность.

В общей сложности, начиная с 1994 года Билл Гейтс пожертвовал $35 млрд в денежных средствах и акциях.