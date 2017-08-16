Криптовалюта Ethereum обошла Bitcoin по количеству транзакций в блокчейне.

Недавно в сети этой криптовалюты было зарегистрировано 400 тысяч транзакций. Это больше, чем когда-либо осуществлялось в рамках одной системы блокчейн. К примеру, максимальное количество транзакций биткоина составляло 360 тысяч.

Эксперты считают, что такой рост произошел благодаря стабилизации курса валюты. В последние несколько недель курс Ethereum колебался в пределах 260-320 долларов США. Это свидетельствует об уменьшении уровня волатильности, тогда как курс биткоина по-прежнему нестабилен: на днях он вырос более чем до 4 тысяч долларов США за одну единицу.

Ожидается, что к концу года криптовалюта может подорожать до 600 долларов США.

