Голосовые помощники Alexa и Cortana будут работать сообща

На рынке голосовых помощников сейчас очень жарко: к борьбе за лояльность потребителей между Siri, Google Assistant, Cortana и Alexa недавно присоединился Bixby, продвигаемый корпорацией Samsung. А когда конкуренция ужесточается, нередко между отдельными её участниками возникают альянсы, в рамках которых они объединяют усилия для более эффективного соперничества с другими игроками. В данном случае примером такого альянса является возможность взаимодействия Cortana и Alexa, позволяющего пользователям одного сервиса получать ответы на вопросы из другого.

На первый взгляд такое партнёрство выглядит весьма неожиданно, но, по мнению главы Amazon Джеффа Безоса (Jeff Bezos), ничего странного в нём нет. Это равносильно тому, когда с вопросом по организации похода человек обращается к одному другу, а посоветовать хороший ресторан просит другого, считает Безос. В качестве примера выгоды от связи двух ассистентов он приводит возможность совместного использования информации из Outlook, глубокую интеграцию с которым имеет только Cortana. Теперь же ответы на вопросы о запланированных мероприятиях, сведения о которых хранятся в Outlook, станут доступны и пользователям Alexa.

Правда, на первых порах взаимодействие голосовых помощников будет организовано весьма «громоздко»: прежде чем запросить информацию у Cortana через Alexa, необходимо будет произнести фразу «Alexa, открой Cortana», и наоборот.

Отметим, что обсуждать интеграцию Alexa и Cortana руководители Amazon и Microsoft начали ещё в мае 2016 года на встрече в Сиэтле. Автором идеи считается Джефф Безос — именно он предложил такой вариант партнёрства гендиректору редмондского софтверного гиганта Сатье Наделле (Satya Nadella), а тот её поддержал. Другим разработчикам голосовых ассистентов — Google и Apple — подобных предложений Безос, по его собственным словам, не делал.