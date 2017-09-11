Американские софтверные компании Microsoft и Adobe объявили о расширении сотрудничества, в рамках которого будет реализована интеграция продуктов.

Решение по работе с электронными подписями Adobe Sign встроено в приложения Microsoft Office 365 и будет работать преимущественно в облачной инфраструктуре Microsoft Azure. Это должно обеспечить быструю и безопасную работу электронной подписи в приложениях Office 365, включая Microsoft Word, PowerPoint и Outlook.

Интеграция Adobe Sign с Microsoft Flow поможет пользователям создавать непрерывные цифровые рабочие процессы. Кроме того, инструмент для совместной работы сотрудников Microsoft Teams стал предпочтительным сервисом для Adobe Creative Cloud, Document Cloud и Experience Cloud.

Новый этап партнёрства Microsoft и Adobe направлен на то, чтобы обеспечить клиентов возможностью эффективно работать в команде, общаться и принимать решения, используя все устройства и приложения, говорится в пресс-релизе.

Microsoft и Adobe уже имеют сотрудничества. В марте 2017 года компании сообщили о доступности первых совместных решений на базе Adobe Experience Cloud, Microsoft Azure и Dynamics 365. Сейчас производители также будут рассматривать возможность дальнейшего партнёрства в области искусственного интеллекта, аналитики и интеллектуальной автоматизации документооборота, повышая производительность в облаке.