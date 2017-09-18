Facebook открыла лабораторию по исследованию ИИ в Монреале

Facebook сообщила о расширении команды исследователей искусственного интеллекта. Компания открыла новую лабораторию по изучению ИИ в Монреале, что в Канаде. Таким образом, сеть лабораторий в Менло-Парке, Нью-Йорке и Париже пополнилась ещё одной.

«В монреальской лаборатории исследователи и инженеры будут работать над широким спектром амбициозных научных проектов в сфере искусственного интеллекта, но также в ней будет уделено особое внимание обучению с подкреплением и системам диалогов», — заявил старший научный сотрудник Facebook Ян Лекун (Yann LeCun).

Руководителем лаборатории выступит Джоэль Пино (Joelle Pineau) — профессор информатики Университета Макгилла и содиректор расположенной в учебном заведении Лаборатории аргументации и обучения. В своих исследованиях она фокусируется на планировании, обучении и принятии решений, а также на взаимодействиях человека и робота. Она опубликовала ряд работ на тему систем диалогов и трудилась в команде, которая разработала интеллектуальное роботизированное инвалидное кресло.

Лекун заявил, что, как и другие исследовательские лаборатории Facebook, учреждение в Монреале будет взаимодействовать с сообществами учёных через публикации, конференции и совместные проекты. Компания также собирается сотрудничать с Университетом Макгила, Канадским институтом продвинутых исследований, Монреальским институтом алгоритмов обучения и Монреальским университетом.

«В Монреале уже существует фантастическое академическое сообщество в сфере ИИ, экосистема стартапов и многообещающие правительственные установки, вдохновляющие на исследования в области ИИ, — сказал Лекун. — Мы рады стать частью этого большого сообщества и с нетерпением ждём, когда сможем начать взаимодействовать со всей экосистемой и помогать ей процветать».