Google объявила о поглощении части бизнеса производителя мобильных устройств HTC

Холдинг Alphabet Inc., в который входит Google, и HTC Corporation объявили о достигнутом соглашении, согласно которому часть сотрудников HTC, большинство из которых уже были задействованы в разработке смартфонов Google Pixel, перейдут на работу Google. Заявление о достигнутом соглашении опубликовано на сайте HTC и в официальном блоге Google.

Согласно договоренности, в рамках поглощения части бизнеса HTC, тайваньская сторона получит от Google компенсацию в размере $1,1 млрд. В дополнение к этому Google также получит неисключительную лицензию на интеллектуальную собственность HTC.

В заявлении компаний подчеркивается, что соглашение заключено на фоне десятилетнего стратегического партнерства HTC и Google в разработке смартфонов премиального класса. Так, HTC и Google совместными усилиями представили на рынок первый Android-смартфон – HTC Dream (T-Mobile G1), брендовый смартфон Google Nexus One в 2010 г., планшет Nexus 9 в 2014 г. и первые смартфоны Pixel в прошлом году.

Также подчеркивается, что Google приобрела подразделение по выпуску мобильных устройств компании, но не сам бренд HTC. Продажа части бизнеса поможет HTC сфокусироваться на «новой стратегии производства смартфонов с более оптимизированным портфолио, большей операционной эффективностью и финансовой гибкостью».

Google уже имеет схожий опыт: в 2012 г. компания приобрела бизнес по выпуску мобильных гаджетов у Motorola за $12,5 млрд. Объединение собственного подразделения Google по выпуску аппаратных решений на базе Android с приобретенным бизнесом так и не состоялось. В 2014 г. весь мобильный бизнес Motorola за вычетом интеллектуальных прав на ряд патентов и технологий был перепродан Lenovo за $2,9 млрд.