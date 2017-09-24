«Яндекс» отпраздновал двадцатилетие

23 сентября 1997 года на выставке Softool широкой публике впервые была показана поисковая система «Яндекс». С этой даты отсчитывается история компании, за 20 лет превратившейся из обычного поисковика в крупнейший российский интернет-ресурс.

«Яндекс» образца 1997 года учитывал морфологию русского языка, расстояние между словами и умел ранжировать документы в соответствии с их релевантностью заданному запросу. Робот поисковой системы (сетевой паук) обходил 5 тысяч серверов каждую неделю и при индексировании учитывал ряд параметров, включая проверку уникальности документов. Область поиска ограничивалась серверами доменов .SU и .RU, а также иностранными русскоязычными веб-площадками, в том числе — стран СНГ. Примечательно, что на тот момент индекс русскоязычного Интернета целиком умещался на одном SCSI-диске ёмкостью 4 Гбайт, а команда разработчиков сервиса составляла около десяти человек.

Современный «Яндекс» очень далеко ушёл от своего прародителя и продолжает эволюционировать с каждым годом, собирая и структурируя самую разнообразную информацию, не ограничиваясь поиском только по веб-страницам. Практически все сервисы компании в настоящий момент используют технологии машинного обучения и системы искусственного интеллекта на базе нейронных сетей — для ранжирования в поиске, показа рекламы, машинного перевода. «Яндекс» поддерживает крупнейшую в России сеть центров обработки и хранения данных — десятки тысяч серверов. При этом вычислительные возможности и алгоритмы сервиса также используются партнёрами компании — научными организациями для проведения исследований. Сейчас у «Яндекса» есть офисы и представительства в восьми странах, в которых работают более 6 тысяч специалистов во многих областях науки — в математике, анализе данных, программировании, лингвистике и других дисциплинах. Сервисами компании пользуются почти 60 млн россиян в месяц.

Помимо поиска «Яндекс» предоставляет пользователям множество информационных, геоинформационных и персональных сервисов, в том числе мобильных

В компании говорят, что основная ценность для «Яндекса» — это интересы пользователей. Именно потребностями пользовательской аудитории определяется развитие всех сервисов и проектов интернет-компании.