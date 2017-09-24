В Парке высоких технологий зарегистрированы 7 новых резидентов

На заседании Наблюдательного совета Парка высоких технологий в качестве новых резидентов ПВТ зарегистрировано семь ИТ-компаний:

  • ООО "Виавора Консалтинг". Компания специализируется на разработке корпоративных веб-приложений  и собственного продукта "Everhour" (Time Tracking). 
  • ООО "ВИАКОД БЕЛ". Компания специализируется на разработке заказного программного обеспечения для бизнеса и системного программного обеспечения для облачных сервисов.
  • ООО "Зорачка Софт". Компания специализируется на разработке программного обеспечения  для передачи, хранения и воспроизведения видео.
  • ООО "Кино-мо Текнолоджис". Компания специализируется на разработке программно-аппаратных комплексов с использованием технологии HypervsnTM и облачных информационных систем.
  • ООО "Кэпсилон Софтвер Бел". Компания специализируется на разработке программного обеспечения для финансовой сферы.
  • ООО "Рубиройд Девелопмент". Компания специализируется на разработке программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов клиентов в различных сферах деятельности.
  • ООО "Северекс Бай". Компания специализируется на разработке программного обеспечения в таких сферах, как финансы, телекоммуникации, безопасность.

Компания  СООО "ОЗОН Консалтинг" лишена статуса резидента ПВТ.

Таким образом, по состоянию на 22 сентября 2017 года в Парке высоких технологий 187 резидентов.

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Опубликовал: KVbot,

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