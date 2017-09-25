Mozilla выпустила Firefox 9.0 для iOS и обновила Firefox Focus для Android. В браузере для устройств от Apple появилась защита от отслеживания и совместимость с iOS 11, а также была улучшена синхронизация паролей, истории и закладок между мобильной и настольной версиями программы. В безопасном браузере для Android стали доступны вкладки.

По словам вице-президента по продукту Mozilla Ника Нгуена (Nick Nguyen), компании наконец удалось добавить в Firefox для iOS защиту от отслеживания благодаря тому, что Apple открыла такую возможность разработчикам сторонних браузеров. Теперь у пользователей iOS 11 в приватном режиме будет автоматически блокироваться реклама и другой нежелательный контент. Также защиту можно включить в стандартном режиме просмотра сайтов.

Такая же функция уже присутствует в Firefox для Android, Windows, macOS и Linux. При этом та же технология блокировки рекламы используется в Firefox Focus для iOS и Android. В свой безопасный браузер Mozilla наконец добавила вкладки — одну из самых востребованных функций среди пользователей Firefox Focus.